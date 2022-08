Gevada, grootste dansschool van middenkust, zet nieuwbouw neer in Steensedijk

Dansschool Gevada, al 35 jaar een referentie in de ruime Oostendse regio, maakt volop werk van een nieuw trainingscentrum in de Steensedijk. Door het succes van de school en brede waaier aan opleidingen, was een nieuwbouw een absolute must. “Het comfort van onze dansers en lesgevers staat met stip bovenaan”, legt bezieler Guido Vandamme uit.

Dansschool Gevada is een echt familiebedrijf en werd in 1987 opgestart door Guido Vandamme en echtgenote Christine Maes. Intussen zit ook zoon Tim in het dagelijks bestuur. “We startten destijds met een aanbod aan ballroom en latin, maar breidden geleidelijk aan uit”, zegt Guido. “Ik durf stellen dat we op vandaag een ronduit uniek aanbod hebben aan uiteenlopende dansstijlen: van de tien latin-ballroom koppeldansen plus extra disciplines als swing, lindy hop, salsa, kizomba en bachata over urban, dancehall en breakdance tot disco, lijndans en ballet. Elke dansfanaat vanaf 4,5 jaar jong kan bij ons terecht.”

Dat verklaart ook het grote succes van Gevada. “Van kleuters tot senioren, van beginners tot gevorderden: iedereen kan bij ons de dansschoenen aantrekken. Die laagdrempelige en complete aanpak leidde ertoe dat we in al die jaren zijn gegroeid tot maar liefst duizend leden over alle dansstijlen heen. Daarmee schaart Gevada zich in een select rijtje van grootste dansscholen in de provincie.”

Uniek concept

Tot voor kort vonden alle lessen plaats in de Lindenlaan, nabij het kruispunt van de Steensedijk met de Torhoutsesteenweg. “Hoe graag we daar ook vertoefden, door onze sterke groei barstte het daar stilaan uit zijn voegen. Niet alleen was het oude gebouw stilaan te klein, in de straat was ook weinig plaats om te parkeren of om iemand te brengen of halen”, merkt Guido op.

“Een oplossing drong zich op en vonden we even verderop in de Steensedijk, naast het Bowlingpaleis. Daar zijn de werken voor een gloednieuw danscomplex in volle gang naar een ontwerp van architect Ronny Van Troostenberghe uit Middelkerke. Leuk detail: zoon Tim, naast dansleraar ook bouwkundig ingenieur, werkte aan het ontwerp mee. Zo krijgt dit project een familiale toets.”

Concreet komen er drie danszalen met vloeren die aangepast zijn aan de specifieke eisen van elke stijl. Er wordt ook werk gemaakt van een uitgebreide dansparketvloer. “Alles samen zal onze school zowat 1.000 vierkante meter groot zijn, dat is meer dan het driedubbele dan ons vorig pand. Een mooie troef is dat we twee zalen samen kunnen omvormen tot één grote dansvloer van bijna 500 vierkante meter. Dansen is ook een sociaal gegeven. Daarom investeren we in een gezellige bar op het gelijkvloers en unieke lounge op de eerste verdieping. En gezien de grootte van de site, is ook het parkeervraagstuk meteen beantwoord.”

Duurzaam

Gevada heeft ook oog voor duurzaamheid. “Onze nieuwbouw kent een heel laag E-peil, voldoet aan de strenge ventilatienormen en is voorzien van zonnepanelen, regenwaterrecuperatie en een warmtepomp waarmee we ook kunnen koelen. Kortom: we schrijven een nieuw hoofdstuk met onze dansschool”, benadrukt een enthousiaste Tim.

“Het comfort van onze vele dansers en meer dan vijftien lesgevers staat met stip bovenaan. Op een bepaald moment moet je evolueren en een grote stap richting toekomst zetten. Een kwalitatief aanbod danslessen staat gelijk aan een kwalitatieve en moderne dansomgeving. We willen niet alleen onze huidige leden in de watten leggen, maar ook de danssport in z’n geheel mee uitdragen en iedereen warm maken een pasje te zetten.”

Guido en Tim willen op zondag 11 september met hun hele team de nieuwbouw stijlvol openen. De werken hebben geen impact op de lessen en dansavonden, gezien de huidige locatie open blijft tot we kunnen verhuizen.

(Timmy Van Assche)