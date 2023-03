‘Gevaar uit de lucht’ in Klein Engeland

Elk jaar vindt een gratis tentoonstelling plaats in het museumcafé van Klein Engeland, The Secret War Museum. Dit jaar is het thema ‘gevaar uit de lucht’, waarbij er gefocust wordt op bombardementen en luchtbescherming tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In Klein Engeland, The Secret War Museum komen elke maand wel verhalen en voorwerpen de reeds bijzondere collectie versterken. Het museum belicht het verzet, de collaboratie en het dagelijkse leven in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Onlangs nog kregen we de boekentas waarmee in 1943 een Houthulstenaar Michel Vanrobaeys in de Gentse universiteit werd gearresteerd. Hij overleefde de concentratiekampen maar stierf enkele weken na zijn thuiskomst door algemene verzwakking”, vertelt Brecht Schotte eigenaar en conservator van het museum. “Het zijn stuk voor stuk voorwerpen waar een beklijvend verhaal aan vasthangt. Sommige stukken krijgen een plaats in de vaste tentoonstelling. Maar in het museumcafé kan elke bezoeker een kleine tijdelijke tentoonstelling gratis bezichtigen.

Minstens één maal per jaar veranderen we het onderwerp in deze tijdelijke opstelling. Zo komen ook de vele verhalen aan bod die geen plaats kregen in de vaste tentoonstelling. Op dit moment is het thema ‘Gevaar uit de lucht’ over de bombardementen en de luchtbescherming tijdens de Tweede Wereldoorlog. Enkele unieke stukken tonen hoe burgers vaak het grootste slachtoffer zijn door de waanzin van een oorlog. Een bezoek meer dan waard!” (ACK)

Voor meer info kan men terecht op www.kleinengeland.be.