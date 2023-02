Getroffen lunchbars Lucien & Lizette hebben nieuw pand gevonden in Madridstraat

Er is eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor vzw Duinhelm. Tot de gasexplosie van 13 oktober waren mensen met een beperking aan het werk in de twee inclusieve horecaprojecten van de vzw, Lucien & Lizette. Door de grote schade was een terugkeer niet mogelijk. Duinhelm vond nu een nieuw pand in de Madridstraat en de grote opening is voorzien op 24 maart.

Een zware gasexplosie maakte op 13 oktober een einde aan de twee inclusieve horecaprojecten Lizette & Lucien. Beide horecazaken – een soepbar en een saladbar – lagen naast elkaar op het kruispunt van de Christinastraat en de Ooststraat. Maar de explosie maakte Lucien letterlijk met de grond gelijk en ook Lizette liep enorm veel schade op.

Grote solidariteit

“Maar de mentale schade is nog veel groter”, zegt directeur van vzw Duinhelm Saskia Verelst. “Daarom lijkt het ons niet aangewezen om naar dezelfde locatie terug te keren. De confrontatie met wat er op die locatie gebeurd is, zou te groot zijn voor onze mensen.”

Kort na de zware explosie werd een steunfonds opgericht. Om het inclusief project weer op te starten, was er immers veel geld nodig. “De solidariteit is enorm groot en dat doet deugd”, vervolgt Saskia. “Kort na de ramp hadden we ook al besloten om verder te gaan. Op welke manier, dat wisten we nog niet. We gingen dus op zoek naar een nieuw pand. Dat moest iets groter zijn, want we wilden de soepbar en de saladbar samenvoegen tot één project, zodat iedereen samen kan werken.”

Houvast kwijt

“Onze mensen vonden het verschrikkelijk dat ze hun houvast kwijt waren. Mensen met een beperking moeten immers blijven knokken om een rol van betekenis te vervullen binnen onze maatschappij. Dat probeerden we voor een deel op te lossen door een pop-up te organiseren in Raversijde, maar daar blijven was geen optie. We wilden bovendien terug naar het centrum van de stad.”

Naast een politie- en een brandweerman raakte ook een geliefde medewerkster van de vzw zwaar gewond. De vrouw revalideert ondertussen thuis, maar heeft nog een lange weg te gaan. Toch is er een lichtpuntje aan het einde van de tunnel. “We hebben eindelijk een pand gevonden die aan de vereisten voldoet”, zegt Saskia trots. “Het gaat om een pand in de Madridstraat, in het hart van de stad.”

Felix

Duinhelm maakte intussen ook bekend dat het nieuwe project ‘Felix’ zal heten. “Daar willen we op hetzelfde elan verder gaan als waar we abrupt hebben moeten stoppen. We zullen dus Lucien & Lizette samenvoegen. Ze waren al getrouwd – Lucien en Lizette stapten vorige zomer in een ludiek huwelijksbootje – en nu gaan ze effectief samenwonen. We zijn vooral blij dat we eindelijk perspectief kunnen bieden aan onze bijzondere mensen. En wat leuk is: hier zullen de mensen onze medewerkers aan het werk zien in de open keuken.”

Waar bij Lucien en Lizette zo’n 35 mensen konden zitten, is er nu plaats voor een 50-tal mensen. De officiële opening is voorzien voor 24 maart. Er is echter nog heel wat werk aan de winkel op het pand startklaar te krijgen. “Ook daar gaan we onze bijzondere medewerkers al kunnen inschakelen om te helpen”, aldus Verelst.