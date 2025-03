Gesubsidieerde vzw houdt petitie om boerkini toe te laten in zwembad Lago Kortrijk, schepenen betreuren actie: “Dit is eenzijdig tot stand gekomen”

De vzw A’kzie heeft een petitie opgezet, waarin ze vraagt om ‘lichaamsbedekkende kledij’ – waaronder ook de boerkini – toe te laten in het zwembad Lago Kortrijk. Bij Vlaams Belang staan ze op de achterste poten, en niet alleen omdat de partij de boerkini een ‘symbool voor de onderdrukking van de vrouw binnen de islam’ vindt. “Krijgt de vzw A’kzie híérvoor jaarlijks 25.000 euro van de Kortrijkse belastingbetaler?” Ook OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken Giovanny Saelens (N-VA) betreurt de petitie van A’kzie.

De vzw A’kzie, een organisatie die onder meer strijdt tegen armoede, startte enkele dagen geleden een petitie op. “Wij willen een versoepeling van de zwemkledij in Lago Kortrijk”, zegt initiatiefneemster Hannah Tilquin. “We willen dat zwemmen in lichaamsbedekkende kledij, met lange mouwen en broekspijpen en eventueel met hoofdbedekking, mogelijk wordt. Wij deden grondig onderzoek en kwamen tot de conclusie dat er geen objectieve argumenten zijn om dit te weigeren. Qua veiligheid, hygiëne, waterkwaliteit, enzovoort vormt dit geen probleem. Het weigeren is bijgevolg een vorm van discriminatie. Wie wil dat iedereen kan zwemmen op een manier waarbij ieder zich comfortabel voelt: teken deze petitie. Op die manier kunnen we samen bouwen aan een mooie en verdraagzame wereld.”

Vlaams geld

Vlaams Belang steigert. “A’kzie is een vzw die actief zou moeten zijn rond armoede, en is naar eigen zeggen ‘een vereniging waar armen het woord nemen te Kortrijk’. Ze heeft een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Kortrijk over de periode 2020 – 2025 en ontvangt daarvoor jaarlijks 25.000 euro subsidie van de Kortrijkse belastingbetaler. Daarnaast stelt het OCMW ook het pand in de Veemarkt 56 zo goed als gratis ter beschikking (125 euro per maand, red.). Bovendien strijkt de vzw nog eens 70.000 euro per jaar aan Vlaams belastinggeld op door een subsidie van de Vlaamse regering, departement Welzijn (71.260 euro in 2024, red.)“, luidt het.

Vlaams Belang Kortrijk start nu een tegenpetitie op. “Wij willen géén versoepeling van de zwemkledij in Lago Kortrijk, zwemmen in boerkini en lichaamsbedekkende kledij moet verboden blijven”, zegt Wouter Vermeersch. “Boerkiniverboden werden eerder al door rechtbanken bevestigd. De boerkini kan niet omwille van hygiëne- en veiligheidsredenen, maar vooral omdat deze niet thuishoort in onze samenleving. De boerkini staat ontegensprekelijk symbool voor de onderdrukking en tweederangspositie van de vrouw binnen de islam en wordt vaak gedragen onder sociale druk in de moslimgemeenschap. We wijzen er graag op dat vzw’s zoals A’kzie, maar ook AjKo – die rijkelijk worden gesubsidieerd door het OCMW van Kortrijk, en dus de belastingbetaler – steeds vaker worden misbruikt als spreekbuis van moslims die er conservatief-islamitische gebruiken op na houden. Zoals zwemmen in boerkini”, stelt Vermeersch.

“We kunnen ook niet begrijpen dat een OCMW-voorzitter van N-VA-signatuur niet onmiddellijk optreedt. We roepen schepen Saelens op om de samenwerkingsovereenkomst met vzw A’kzie onmiddellijk op te schorten en de subsidies te herzien.”

Officieel partijstandpunt

Ook schepen van Sociale Zaken Giovanny Saelens (N-VA) betreurt de petitie van A’kzie. “Wij zijn tégen boerkini’s in het zwembad, dat is het officiële partijstandpunt. Deze actie is eenzijdig tot stand gekomen, en dat betreur ik. Maar om nu te stellen dat we de steun van de stad voor de vzw hierdoor met onmiddellijke ingang moeten stopzetten, is te drastisch. Wel wil ik meegeven dat de steun aan A’kzie opnieuw bekeken wordt de komende weken. Maar dat is voor alle samenwerkingsovereenkomsten en toelages in onze stad. Die worden allemaal herbekeken, in functie van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan.” (JM)