Gesneuvelde Indiërs herdacht op Bedford House Cemetery in Zillebeke

Op Bedford House Cemetery in Zillebeke werden woensdag de Indische WO I-gesneuvelden herdacht. Ook in Doornik en Poperinge vinden plechtigheden voor de Indiërs plaats. “Vooral tijdens de Tweede Slag bij Ieper kregen ze het hard te verduren.”

Hoewel de onafhankelijkheidsdag van Indië pas in augustus plaatsvindt, vond woensdag in Ieper een plechtigheid in dat kader plaats. Ook werd de betrokkenheid van de Indian Army bij de Tweede Slag bij Ieper herdacht.

“Exact 107 jaar geleden namen er Indiërs deel aan de slag en kregen ze onder meer gas te verduren”, zegt Dominiek Dendooven van IFFM. De historicus schreef in zijn boek De vergeten soldaten van de Eerste Wereldoorlog over de rol van Indiërs aan het westelijk front. “Het Indiase leger werd niet ingezet omdat het gewenst was, maar omdat het bitter nodig was”, schrijft de historicus in zijn boek.

“Toen de Indiërs arriveerden, tijdens de moeilijkste momenten van de Eerste Slag bij Ieper, werden ze in zeven haasten richting front gestuurd. De Indiërs maakten kennis met een oorlog op een industriële schaal, inclusief het gebruik van gas bij de Tweede Slag van Ieper. De slachtofferaantallen van de Indian Army Corps-eenheden bij de Tweede Slag bij Ieper waren ontstellend.”

Donderdag nog plechtigheden

Van alle Indische slachtoffers zijn er 21 begraven op Bedford House Cemetery in Zillebeke, waar woensdag de herdenkingsplechtigheid plaatsvond. Daarbij werd een krans neergelegd door de een lid van de Indische ambassade en door iemand van het Indische leger.

Ook schepen Valentijn Despeghel legde in naam van de stad een krans neer, terwijl directeur Geert Bekaert dat deed voor The Commonwealth War Graves Commission (CWGC). Na Ieper was er ook nog een plechtigheid in Doornik, terwijl dat donderdag op enkele plaatsen in Poperinge het geval is.