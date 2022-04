Gesloten meisjesinstelling De Zande in Beernem vangt voor het eerst ook jongens op

Voortaan worden ook jongens toegelaten in de gemeenschapsinstelling De Zande in de Sint-Andreaslaan in Beernem. Dat is een primeur, want al tientallen jaren verblijven in deze gesloten jeugdinstelling enkel meisjes.

Tot nu toe plaatsten de jeugdrechters in gemeenschapsinstellingen zoals De Zande minderjarige jongeren (tieners tusen 12 en 18 jaar) die een problematische thuissituatie hebben of een delict gepleegd hebben. “Dat verandert: vanaf september worden die twee categoriën jongeren niet meer gemengd”, vertelt Niels Heselmans, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Kinderrechten

“Er is een nieuw decreet uitgevaardigd, het is in strijd met de kinderrechten om jongeren die om welke reden ook thuis niet meer kunnen verblijven samen met minderjarige delinquenten onder te brengen. Voor eerstgenoemde categorie zijn er alternatieve opvangplaatsen voorzien.”

Niels Heselmans. (foto gf)

“Daardoor komt er plaats vrij in gesloten gemeenschapsinstellingen als De Zande. De maatregel zal hopelijk ook het plaatsgebrek in onze jeugdinstellingen oplossen. Zeker bij de meisjes, waarvan het merendeel tot nu toe met een verontrustende thuissituatie zat. Sinds corona waren er trouwens al minder capaciteitsproblemen.”

“In 2020 werden in totaal 822 jongeren opgevangen op alle campussen in Vlaanderen. 124 van hen (15 procent) werden omwille van verontrusting in de gemeenschapsinstelling opgevangen. 259 onder hen waren meisjes. Je moet rekenen dat vier op vijf meisjes worden opgevangen omwille van verontrusting, bij de jongens ligt dat aandeel een flink stuk lager. Zij worden vooral omwille van een delict toevertrouwd aan de gemeenschapsinstelling.”

Vier jongens

Sedert deze week verblijven er vier jongens in De Zande in Beernem, waar in totaal plaats is voor 53 jongeren. Momenteel vertoeven er 44 meisjes. “De jongens zitten in een aparte leefgroep. De Zande is ingedeeld in meerdere leefgroepen van telkens negen jongeren. De komende maanden worden stapsgeswijs twee leefgroepen voorbehouden voor jongens. Maximaal zal er dus in Beernem plaats zijn voor 18 jongens.”

“De samenleving en het onderwijs in Vlaanderen is gemengd, we willen die normaliteit ook tussen de muren van onze gemeenschapsinstellingen doortrekken”, aldus Niels Heselmans.

Gescheiden

“We moesten hiervoor geen aparte douches en toiletten bouwen. De leefgroepen zijn strikt gescheiden, er is in Beernem zelfs een school tussen de leefgroepen van de jongens en de meisjes. Elke jongere heeft op zijn kamer en kleine badkamer, meisjes en jongens zullen dus niet samen moeten douchen, maar ze krijgen wel samen les en activiteiten. Er zijn nu eenmaal meisjes die ook willen voetballen of jongens die willen dansen in hun vrije tijd!”

De Zande in Beernem. (foto Agentschap Opgroeien)

“De operatie is goed voorbereid, de Beernemse begeleiders hebben ervaring opgedaan in de jongensafdeling in Ruiselede. Zij hebben het gedrag van jongens grondig geanalyseerd. Hetgeen in Beernem gebeurt is overigens geen primeur, in de gemeenschapsinstelling in Mol zijn er al veertien jaar jongens en meisjes!”

Leefgroepbegeleiders

“Mag ik van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen? Wij zijn op zoek naar extra leefgroepbegeleiders. Kandidaten kunnen naar onze website opgroeien.be gaan. Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat er momenteel inzake personeel acute noden zijn die onze werking in het gedrang brengen, we kunnen de jongeren nog altijd kwalitatief opvangen”, aldus Niels Heselmans.