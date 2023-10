Geslaagde noodoefening voor hulpdiensten in Park ter Walle

In Park Ter Walle in Menen hebben de hulpdiensten onlangs een grootschalige rampoefening gehouden. Brandweer, medische diensten, politie en stadsdiensten namen aan de oefening deel. “We wilden deze keer met onze hulpdiensten een oefening in de praktijk organiseren. Die hebben een realistischere insteek dan de zandbakoefeningen, die we meestal organiseren”, zegt burgemeester Eddy Lust.

Het scenario van de noodoefening is uit het leven gegrepen. Terwijl enkele leden van een vereniging de polyvalente zaal van Park Ter Walle klaarzetten voor een fuif, vat één van de technische installaties vuur. Er volgen explosies, er is een sterke rookontwikkeling en er vallen slachtoffers. De oefening werd zo realistisch mogelijk uitgevoerd met figuranten en met een rooksimulator die de zaal met rook vulde. Dat maakte dat de toegesnelde hulpdiensten ter plekke echt in actie moesten komen.

Het lokaal van de Vriendenkring Paracommando Menen aan de ingang van het park werd ingericht als commandopost. Van daaruit werd de aanpak van het incident gecoördineerd. Om te vermijden dat buurtbewoners zich nodeloos zorgen zouden maken bij het zien van zo’n grote machtsontplooiing, werden ze vooraf geïnformeerd via een flyer.

Evalueren

Burgemeester Eddy Lust verduidelijkt de doelstellingen van de noodoefening. “We willen de samenwerking tussen de brandweerposten van de hulpverleningszone Fluvia onderling afstemmen. We testten meteen ook het incident trackingssysteem, het noodplan van zaal Park Ter Walle, de radiocommunicatie en de werking van de operationele commandopost. Daarnaast startten we virtueel ook het psychosociaal noodplan.”

“We kunnen tevreden terugblikken op deze noodoefening. Er volgt nog een diepere evaluatie, waarna we onderling en samen met alle veiligheidspartners nog een aantal zaken zullen finetunen in functie van toekomstige incidenten”, aldus de burgemeester.