Geslaagde kick-off voor Digibank Westkust in Veurnse bib

Veurne, Nieuwpoort, Koksijde en De Panne stappen samen in het project Digibank Westkust om de drempel te verlagen voor mensen die de digitale trein hebben gemist.

Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020) lopen mensen in een kwetsbare positie in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Door corona is de digitale kloof nog groter geworden. Zo heeft 1 op 5 gezinnen met een laag inkomen thuis geen internetverbinding en heel wat mensen in een kwetsbare positie kunnen zich geen laptop veroorloven. En niet iedereen beschikt over voldoende digitale vaardigheden om overweg te kunnen met e-dienstverlening.

Veurne, Nieuwpoort, Koksijde en De Panne bundelen nu de krachten om de nodige inspanningen te leveren om de kwetsbare groepen mee op het spoor te krijgen in de digitaliseringsgolf. In elk van deze gemeentes kan de burger terecht bij minstens één digipunt. Concrete info over waar en wanneer deze punten bereikbaar zijn, is te vinden op de websites van de gemeentes. Er zijn tweewekelijkse ‘digimomenten’ gepland in elke gemeente, en eventueel kunnen er extra opleidingen worden georganiseerd.

Digidokters

Op de kick-off in Veurne daagden een 20-tal geïnteresseerden op. Voor digidokter Eddy Morlion was het zijn vuurdoop. “Ik had een computergerelateerde carrière als automatisatie-programmeur, maar nu wil ik me als gepensioneerde graag nuttig maken. Ik weet een beetje van alles, maar ben in niks specialist. Je kunt uiteraard niet alles kennen, maar je komt wel veel te weten als je weet hoe je dingen moet opzoeken op het internet.” Ghis Decorte startte tien jaar geleden als digidokter in Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. “Momenteel krijg ik veel vragen om Itsme te installeren, maar ook vragen over phishing, online kopen en bankieren, of om een pc volledig te installeren. Dat laatste doe ik niet, want dat vergt heel veel tijd. In de loop der jaren zag ik vooral veel senioren. Maar je leert ook altijd zelf iets bij.”

De Panne sloot de inschrijvingen af op 30 mensen om iedereen persoonlijk te kunnen begeleiden. Na het afsluiten van de inschrijvingen, moesten 20 aanvragen worden geweigerd. Die mensen staan op de wachtlijst, en De Panne organiseert binnenkort een nieuwe sessie rond de ‘De Panne app’ en Itsme.

Drie doelstellingen

Om de digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te verkleinen stelt de Digibank drie doelstellingen voorop. Vooreerst gelijke toegang tot digitale technologie door onder meer via een uitleendienst laptops ter beschikking te stellen. Via de bibliotheek kan de burger een aanvraag indienen om een laptop te ontlenen die is uitgerust met de basissoftware. Hiervoor is wel een doorverwijzing nodig van de sociale dienst, een opleidingspartner, de VDAB …

Via Digibank Westkust wordt er verder een vormings-/opleidingsaanbod georganiseerd dat mensen helpt om hun digitale vaardigheden te versterken. Dit aanbod is terug te vinden op de website van elke gemeente, maar ook de digihelper in het digipunt kan doorverwijzen naar een opleiding. Per opleiding die een burger wil volgen, betaalt hij/zij 5 of 10 euro. De inschrijving gebeurt bij de opleidingspartner.

Vrijwillige digidokters/digihelpers stellen hun kennis en ervaring ter beschikking om mensen te begeleiden en te ondersteunen in het digipunt. Dit zal voor heel wat burgers de drempel verlagen voor een vlotte, betere digitale toegang tot andere essentiële diensten, zoals de digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid. Burgers kunnen er ook terecht met vragen over hoe ze een premie moeten aanvragen, om Itsme te installeren, hoe ze online moeten inloggen op hun burgerprofiel, hoe ze online afspraken kunnen maken of solliciteren.

Vrijwilligers gezocht

Dit project en de digipunten kunnen niet bestaan zonder de inzet van digidokters/-helpers. Wie een hart heeft voor digitalisering, computers, tablets, smartphones, multimedia… en zich gemotiveerd voelt om als vrijwilliger zijn/haar kennis te delen en anderen te helpen, kan contact opnemen via digibank@veurne.be – digibank@nieuwpoort.be – digibank@koksijde.be – digipunt@depanne.be.