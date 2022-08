Geslaagde editie van Zomerterras in wzc Emmaüs

Het Zomerterras in woonzorgcentrum Emmaüs in Poperinge heeft een geslaagde editie achter de rug. De afdeling van het OLV Gasthuis organiseerde het terras in samenwerking met Estrade, afdeling van De Lovie.

“Woonzorgcentrum Emmaüs wil een open huis zijn met een ruime blik op de wereld buiten het woonzorgcentrum. Er worden heel wat uitstappen georganiseerd voor de bewoners. Zo gaan de bewoners regelmatig ploggen in de buurt, maar ook een uitstap naar zee, een bezoek aan Sealife, wandelen in het domein van De Lovie, deelname aan de Vierdaagse van de IJzer… komen op het programma”, zegt Inge Pouseele van OLV Gasthuis.

Met het Zomerterras wil Emmaüs leven in huis brengen en daar zijn ze met hun Zomerterras in geslaagd. “Het terras vulde zich snel met bewoners, bezoekers, buren, kinderen van de kinderopvang… De sfeer zat er van bij de start van het Zomerterras al meteen in dankzij de verzoeknummers en de bijhorende kleine interviews. ‘Laat de zon in je hart’, wat je het lijflied van wzc Emmaüs zou kunnen noemen, kwam al in het eerste halfuur aan de beurt. Het Zomerterras was een feest voor jong en oud. De kinderen konden zich uitleven op het springkasteel, maar ook een pakje ophalen in de visput, een glittertattoo laten plaatsen of zich laten schminken. Tussendoor kon men genieten van lekkere versnaperingen: ijsjes, vers gebakken wafels…”

Tombola

Voor de gelegenheid werd ook een tombola georganiseerd. “Daarvan zijn drie prijzen nog niet bij de rechtmatige eigenaar geraakt. Dat is nummer 211 en nummer 426, een assortiment van Jules Destrooper. Hetzelfde voor nummer 208, een bon van Duran Poperinge ter waarde van 20 euro. De winnaars kunnen zich met het winnend lotje aanmelden bij de receptie van wzc Emmaüs om hun prijs af te halen.”

Het Zomerterras kwam tot stand in samenwerking met Estrade, afdeling van De Lovie. “We willen alle medewerkers en vrijwilligers bedanken die dit Zomerterras mee mogelijk maakten.”