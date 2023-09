Geslaagde benefiet voor Robbe Lambrecht in Ingelmunster

De weergoden zijn Robbe Lambrecht gunstig gezind geweest in Ingelmunster, tijdens de benefiet die hij in Het Wonderbos had georganiseerd.

De opbrengst ervan was bestemd voor de organisatie Care4AYA, die mensen van 16 tot 35 jaar met kanker en hun naasten bijstaat, en voor zichzelf om de kosten voor zijn behandeling voor teelbalkanker wat te drukken.

Er was heel wat volk afgekomen om te genieten van de zon, een hapje en een drankje, en de optredens van onder meer De Wilfrieds (foto) en deejay Dennis Cartier. Robbe bedankte de aanwezigen, Care4AYA, en zijn vriendin Eugenie voor de steun in alle moeilijke dagen.

robbelambrecht@icloud.com