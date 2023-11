Geslaagd verjaardagsweekend zwembad Aquandé in Anzegem: “Tot op vandaag een fantastisch project”

Drie maal Hoera! Het feestweekend in zwembad Aquandé in Anzegem was een schot in de roos. Ondertussen zijn er ruim drie jaar verlopen tussen de officiële opening die plaatsvond op 1 juli 2020 en deze tweede feesteditie onder de vorm van een waaier aan activiteiten. De eerste verjaardag werd gevierd met een grote verjaardagstaart. “Het blijft een fantastisch project”, klinkt de burgemeester van Deerlijk Claude Croes (CD&V) overtuigd. “Het is een schitterend voorbeeld van hoe gemeenten elkaar kunnen versterken door samen te werken.”

Enthousiaste badgasten

De vroege vogels startten zaterdag om 8 uur met ochtendzwemmen op rustige muziek, waarna gedurende drie uur gezwommen werd met sfeerverlichting. Na een reeks spannende zwemwedstrijdjes waagden een aantal durvers zich vanaf 14 uur voor het eerst aan een duikinitiatie. Deze werd in goede banen geleid door duikclub Stingrays. Ondertussen staken een aantal nieuwsgierigen hun licht op tijdens een rondleiding in het zwembad.

Vervolgens werd er van 16.30 uur tot 18.30 uur naar hartenlust gespetterd met opblaasbare elementen en vanaf 19 uur tot 22 uur was het lachen tijdens de foute zwemparty. De invulling van zondag was vergelijkbaar met het activiteitenaanbod op zaterdag, uitgebreid met apero-zwemmen en een initiatie duatlon. De schepenen van Sport uit de twee gemeenten Yannick Ducatteeuw (Inzet) en Matthias Vanneste (Open VLD) klonken zondag met de andere aanwezigen op de derde verjaardag van het zwembad tijdens het apero-zwemmen. “We klinken op de drie voorbije geslaagde jaren en op een even mooi vervolg ervan”, klonken ze unaniem.

242.613 bezoekers

Sinds de opening van het zwembad in juli 2020 tot op heden maakten er 242.613 bezoekers gebruik van Aquandé. “Voor het kalenderjaar 2023 staat de teller tot 1 november reeds op 63.213 zwemmers”, zegt zwembadcoördinator Nik Kesteloot. “Indien deze trend zich verder zet, landen we op een record van 70.000 zwemmers eind dit jaar. Omgerekend is dat een gemiddelde van zo’n 6.500 bezoekers per maand.”

Verste zwemmer

Nik Kesteloot geeft nog mee dat de zwemmer die de grootste afstand aflegt twee maal per week een vrouw is die van Eine komt. “Onze grootste troeven zijn dat het zwembad kraaknet is en schappelijk van prijs. Dit in combinatie met vriendelijk en behulpzaam personeel”, aldus Kesteloot. “Die mevrouw uit Eine passeert nochtans een resem andere zwembaden, maar kiest heel bewust voor Aquandé. Dat sterkt ons als team dat we goed bezig zijn.”