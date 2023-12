Geslaagd eerste grootouderfeest bij Pinokio

Naar aanleiding van zijn 35ste verjaardag heeft kinderdagverblijf Pinokio in Meulebeke vorige week woensdag voor het eerst een grootouderfeest georganiseerd.

137 grootouders tekenden present, samen met de 48 kinderen, de vijf begeleiders van Pinokio en veertien vrijwilligers. De kapoentjes brachten een welkomstdansje, waarna de opa’s en de oma’s konden genieten van een stuk taart met koffie. Voor alle grootouders was er ook een gouden plaat voorzien.

Kinderdagverblijf Pinokio werd opgericht in 1989 in de Rijselstraat 4, en opende na drie decennia een tweede vestiging, in de Marialoopsteenweg 28. Het wordt geleid door Elke, Fangio, Romy, Elien en Liselotte. (LB/foto Luc)