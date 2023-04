Geschiedenisleerkrachten in spe zetten gezinshappening op poten

Op zondag 23 april organiseert de Oostkampse Erfgoedraad een gezinshappening in het Nieuwenhovebos. Daar is enkele jaren geleden vanuit Westtoer de Expeditie Bulskampveld Bronstijd opgesteld. Dit is een bewegwijzerd wandelparcours van zowat drie kilometer met onderweg een tiental spelprikkels voor kinderen rond aspecten van het dagelijks leven tijdens de prehistorie/bronstijd in onze streek.

De studenten geschiedenis van de lerarenopleiding Vives uit Torhout hebben zich verdiept in de prehistorie. Ze schreven mee aan de brochure over de prehistorie in onze streek. Deze brochure wordt door Heemkring Oostkamp uitgegeven en zal op 23 april officieel voorgesteld worden. Het is een derde publicatie in de juniorreeks van Heemkring Oostkamp. Ook hier zal door HKO een leerlingenbundel en lerarenhandleiding voorzien worden zodat klassen uit de buurt hiermee aan de slag kunnen. Voor de studenten zelf was meewerken aan dit evenement een uitzonderlijke kans. “Leraar Sebastian Vande Ginste kwam met dit idee en het feit dat we iets didactisch moesten uitwerken was een zeer leuke opdracht”, aldus Nalli Sevilay uit Wiesbeke. “Dat we als tweedejaarsstudenten zo’n kans krijgen is mooi meegenomen. Zeker het vertrouwen dat we kregen om dit project uit te werken, werkte motiverend”, voegt studente Noor Desmadryl uit Marke eraan toe.

Voorkennis niet vereist

De gezinshappening rond de prehistorie gaat door op 23 april tussen 14 en 17 uur. Bij elke spelprikkel staan twee studenten die aan de volwassenen een kort woordje uitleg geven en voor de kinderen een kleine doe-activiteit hebben uitgewerkt. “Per twee hebben we ook naar ieder thema de nodige opzoekingen gedaan waarna we alles in een verstaanbare taal hebben verwerkt. Alles is zeer toegankelijk gemaakt en je moet geen voorkennis hebben om het volledige parcours af te leggen en te begrijpen”, vertelt Louis Oosterink uit Bredene. Het is dus een ideale activiteit om met de hele familie te doen. Na de gezinshappening worden twee rugzakken samengesteld met het nodige materiaal om zelf met een groep het parcours af te leggen en de doe-activiteiten uit te voeren.

De Oostkampse Erfgoedraad werkte voor dit initiatief samen met Gemeente Oostkamp, Heemkring Oostkamp, het departement lerarenopleiding van Vives en Raakvlak. (GST)

Gezinshappening in Nieuwenhovebos, zondag 23 april van 14 tot 17 uur. Deelnemen is gratis. Het parcours begint aan de hoek Waterstraat-Hogendaledreef. Je kan het parcours deels of volledig afleggen.