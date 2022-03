Geschiedenis klooster en pensionaat van Pervijze vastgelegd in boek

Herman Declerck bracht een boek uit waarin hij de geschiedenis beschrijft van de school in Pervijze. Het boek kreeg de titel ‘Het klooster en pensionaat van Pervijze’. Hij beschrijft er 121 jaar inzet door de Zusters van Liefde in het Diksmuidse dorp.

Hoewel Herman Declerck (63) al sinds 1984 niet meer in Pervijze woont hij woont nu in Oostnieuwkerke draagt hij nog altijd Pervijze in zijn hart. Herman heeft een rijk archief over alles wat met Pervijze te maken heeft.

“Al heel jong wekte de geschiedenis van Pervijze mijn interesse op. Hoewel ik niet meer in Pervijze woon, bleef de interesse en kon ik doorheen de jaren een omvangrijk archief samenstellen wat ik dan ook graag met de gemeenschap deelde.”

“In mijn persoonlijk archief was er reeds jaren heel wat materiaal aanwezig over het klooster en eens de beslissing genomen werd tot het schrijven van dit boek, nam ik contact op met het moederklooster waar ik de gelegenheid kreeg om nog heel wat archiefstukken te raadplegen”, vertelt Herman.

Facebookgroep

“Andere belangrijke historische bronnen waren het archief van de familie Van Caloen in Loppem en het stadsarchief van Diksmuide. Dit alles werd aangevuld met de herinneringen van de talrijke oud-leerlingen die hun weg vonden naar de hiervoor opgerichte Facebookgroep.”

Alles werd aangevuld met herinneringen van talrijke oud-leerlingen

Het verhaal begint met een vrijgevige baron, een ambitieuze burgemeester en een pastoor met connecties die ervoor zorgden dat in 1865 de eerste Zusters van Liefde neerstreken in Pervijze. De zusters begonnen kleinschalig in een burgerhuis met het geven van onderwijs aan de meisjes van het dorp in afwachting dat er een klooster verrijst op het dorpsplein. De bouw van het klooster startte in 1868 en de nieuwe gebouwen werden in gebruik genomen bij de start van het schooljaar 1870-1871 waarbij het aantal zusters vermeerderde en de lessen startten.”

“Het klooster was een voorbeeld van wat de rol van zusters in een dorp kan zijn. Ze namen wezen onder hun hoede, verzorgden ouderen en gaven hen onderdak. Er werd ook een ‘pensionaat’ uitgebouwd dat tot ver buiten de grenzen van Pervijze vermaard was”, vertelt Herman. “Verder wordt het verhaal verteld van moeder Libaria, van het klooster in oorlogstijd tot het moment dat het pensionaat in 1984 sluit en de zusters uit Pervijze wegtrekken in 1986.”

Boek bestellen

Het boek is uitgegeven op A4 formaat in hardcover, telt 277 pagina’s en kost 25 euro waarin de verzendingskosten van vijf euro begrepen zijn. Je kan het bestellen op www.pervijze.be of via herman.declerck@skynet.be. Wie op 5 mei het boek komt ophalen in Pervijze, lokalen oud pensionaat, krijgt zijn verzendingskosten terugbetaald.

Info: herman.declerck@skynet.be.