Gertrude is een eeuw jong

Gertrude Marchand werd in woonzorgcentrum De Oever in de bloemetjes gezet voor haar honderdste verjaardag.

Gertrude is afkomstig uit Esen. Na haar huwelijk met Jozef Vandeweghe ging ze in Poelkapelle wonen. Na hun pensioen trokken Gertrude en Jozef naar een appartementje in Diksmuide. In 2014 verhuisde het koppel naar De Oever. Jozef overleed in 2017.

Tijdens haar loopbaan werkte Gertrude als naaister. De eeuwelinge heeft twee kinderen. Ondertussen zijn er vier kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Gertrude kreeg op haar verjaardag bezoek van een delegatie van het college van burgemeester en schepenen. Ook provincieraadslid Els Kindt (CD&V) was er.

(BCH/foto JCR)