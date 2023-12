Gerrit komt vertellen over passie voor vliegen

Op vrijdag 15 december komt Gerrit Titeca in LDC Biezenbilk vertellen over zijn leven als vliegenier. Gerrit, een voormalig piloot voor de Luchtmacht, medeoprichter van de Noordzeevliegclub en gepassioneerd vliegtuigbouwer, brengt zijn levensverhaal en ervaringen tijdens een boeiende namiddag, doorspekt met kleurrijke anekdotes. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Daarvoor kun je terecht bij het onthaal van Biezenbilk, Ettelgemsestraat 24, of op 059 40 19 95. Gerrit zal vertellen van 14 uur tot 16.30 uur. Burgemeester Romina Vanhooren en de schepenen Gino Dumon en Jens Balliere zijn alvast blij deze Oudenburgenaar te mogen verwelkomen. (foto LIN)