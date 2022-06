Germana Wybo viert honderdste verjaardag in woonzorgcentrum Avondrust in Varsenare

Germana Wybo blies op maandag 27 juni honderd kaarsjes uit. Dat vierde ze met haar familie in het woonzorgcentrum Avondrust in Varsenare.

Tot oktober woonde de kranige Germana Wybo nog langs de Oude Dorpsweg in Varsenare. “Toen heeft mama een hersenbloeding gekregen. Na enkele maanden revalidatie is ze in maart ingetrokken in het woonzorgcentrum Avondrust. Ze heeft dus thuis gewoond tot ze meer dan 99 jaar was. Ze heeft steeds heel goed haar plan kunnen trekken, mits een beetje hulp”, begint oudste dochter Antoinette.

Germana groeide op aan de Oostendse Steenweg in Houtave en het was ook in die deelgemeente van Zuienkerke dat ze later met haar man Omer Timmerman – ook afkomstig uit Houtave – een landbouwbedrijf uitbaatte. Het echtpaar kreeg zeven kinderen: Antoinette, Agnes, Daniel, Ingrid, Christa, Hans en Henk. Zij zorgden op hun beurt voor een grote kroost aan klein- en achterkleinkinderen.

Jongste zoon Hans nam destijds het landbouwbedrijf over van zijn ouders. “Toen zijn mijn ouders naar de Oude Dorpsweg in Varsenare verhuisd. Helaas heeft mijn papa er niet lang gewoond. Hij is ondertussen al dertig jaar overleden”, gaat Antoinette verder.

Mooier kan het niet

Burgemeester Frank Casteleyn en schepen Claudia Coudeville gingen de kersverse honderdjarige feliciteren in Avondrust. “Op 7 juni 1922 werd jij geboren Germana, precies op de 158ste dag van het jaar. Het was een lentedag met zon en 16 graden. Al zoveel jaren vertoeven op deze aarde, dat is toch echt van onschatbare waarde. Al zolang meedraaien in het leven en van alles kunnen beleven. Germana is blij met iedere nieuwe dag, omdat zij er dan wezen mag. Je hebt hier veel vrienden en vriendinnen, dat geeft warmte vanbinnen. Een 100-jarige mag al iets vergeten, maar dat zullen jullie allemaal wel weten. Germana vergeet dit niet, je bent een prinses, een bloem, mooier kan het niet”, sprak burgemeester Frank Casteleyn zijn verjaardagswensen uit.