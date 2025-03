Germaine viert 101ste verjaardag in wzc De Duinpieper: “Ze zegt altijd wat er op haar tong ligt”

De refter van woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende was woensdagmorgen feestelijk aangekleed om de verjaardag van Germaine Vanslembrouck te vieren. Het was dan ook een speciale verjaardag, die ze samen vierde met kleindochter Lindsey en achterkleindochter Elly. De Oostendse dame mocht maar liefst 101 kaarsjes uitblazen.

Op haar 101 jaar zingt Germaine nog altijd graag. Dat bewees ze woensdag toen ze in de bloemetjes gezet werd voor haar speciale verjaardag. Nadat schepen Bjorn Pannecoucke haar enkele cadeautjes had overhandigd van het koningspaar, zong ze uit volle borst mee met ‘Vesche Ploaten ’van Lucy Loes. “Ze zingt nog altijd graag”, vertelt kleindochter Lindsey Rooms. Ze komt elke week op bezoek bij haar grootmoeder. “Ze heeft enkel nog mij. Ze had twee kinderen. Haar zoon is overleden op 30-jarige leeftijd en mijn mama is in 2011 gestorven aan leukemie. Haar man is ondertussen ook al 34 jaar geleden gestorven.”

Levensgenieter

Germaine, die vroeger werkte als naaister, had het duidelijk niet gemakkelijk tijdens haar leven, maar ze heeft een hele goede band met haar kleindochter en achterkleindochter. “Ze was altijd een heel betrokken oma. Ze zei ook altijd wat er op haar tong lag, nu nog altijd eigenlijk. Als ze mijn haar mooi vindt, zegt ze het, maar ook als ze het niet mooi vindt hoor”, lacht Lindsey. Germaine lacht ondertussen naar achterkleindochter Elly. “Ze is echt haar oogappel. Ik ben zo blij dat ze hier nog bij ons is. Ze wordt hier goed verzorgd in De Duinpieper. Ze geniet ervan als het feest is en als we op bezoek komen. Ik krijg soms filmpjes van het woonzorgcentrum waarop je ziet dat ze volop aan het meezingen is. Dat is telkens prachtig om te zien.”