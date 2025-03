Germaine viert 100ste verjaardag in St. Godelieve

In woonzorgcentrum St. Godelieve mocht Germaine Zamia honderd kaarsjes uitblazen. De kloeke dame woont al vijftien jaar in Gistel.

Germaine werd geboren op 13 maart 1925 in het Oost-Vlaamse Zingem, tien jaar na haar broer. Ze groeide er op, maar ging op haar 13 jaar op internaat in Gent. Na haar studies kreeg ze de kans om in Brussel als naaister aan de slag te gaan. Ze leerde er de kneepjes van het vak en scherpte er haar Frans aan. Daarna keerde ze met haar opgedane kennis terug naar Gent.

Trein

Op de trein van Oudenaarde naar Gent leerde ze André Vandenabeele kennen, die actief was bij de spoorwegen. Ze trouwde met de liefde van haar leven op 2 oktober 1947. Het koppel vertrok in 1951 naar Congo om er bij de spoorweg aan de slag te gaan. Daar werd ook hun enige zoon Patrick geboren in 1955. Door de onrusten verliet het gezin Congo in 1960 en trokken ze naar familie van André in Oostende. Daar ging de man les geven in visserijschool Paster Pype en de familie genoot van de kleine deugden des levens, zoals een jaarlijkse reis naar Benidorm. Zoon Patrick, intussen getrouwd met Catherine Van Bellinghen, zorgde voor twee kleinkinderen oogappels voor André en Germaine. Naarmate de gezondheid van André verslechterde, kwam het koppel in Gistel wonen. André liet het leven in 2015 en Germaine bleef goed omringd door haar zoon en familie.

warm nest

Tot haar grote spijt moest ze vorig jaar in oktober zoon Patrick onverwacht afstaan. “In januari van dit jaar nam de eeuweling haar intrek in het Gistelse woonzorgcentrum, waar ze ook een warm nest heeft gevonden”, benadrukt schoondochter Catherine. Achterkleinkinderen Lucas, Marie en Helena bezorgen overgrootmoeder Germaine ook veel geluk. Speciaal voor haar verjaardag kwam het schepencollege op bezoek met een brief van het koningshuis. (TVA)