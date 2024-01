Germaine (88) zoekt getuigen van valpartij op bus van De Lijn: “Ik heb nooit de kans gekregen om te gaan zitten”

Germaine D. (88) zoekt getuigen van een val in een bus van De Lijn. De feiten dateren al van 25 augustus 2023, maar nu pas kreeg de vrouw te horen dat de feiten ontkend worden door de vervoersmaatschappij. “De chauffeur vertrok nog voor ik me kon vastgrijpen”, zegt de vrouw, die op vandaag nog steeds de gevolgen ondervindt van haar val.

Germaine nam op 25 augustus 2023 om 18 uur de bus ter hoogte van het politiebureel in de Weststraat in Oudenburg. Het gaat om bus 22: Oostende-Oudenburg-Ettelgem-Westkerke. “De bus was een viertal minuten te laat toen hij arriveerde aan de bushalte”, vertelt Germaine. “Nadat ik mijn kaartje had ingescand aan het toestel die daarvoor dient, vertrok de chauffeur meteen. Ik heb nooit de kans gekregen om te gaan zitten of om me ergens aan vast te klampen.”

Hard ten val

Daardoor kwam Germaine hard ten val: eerst tegen een zetel in de bus, daarna viel ze met een harde smak op haar rug in de middengang van de Lijnbus. “Verschillende mensen hebben gezien wat er gebeurd is”, herinnert de vrouw zich nog alsof het gisteren was. “De bus bleef na mijn val gewoon doorrijden. Er was een mevrouw van andere origine die me probeerde te helpen, maar omdat de chauffeur bleef doorrijden lukte het me niet om recht te staan.”

Pas ter hoogte van het kruispunt van de Weststraat met de Hoogstraat, stopte de chauffeur uiteindelijk de bus. “Hij kwam ons helpen, maar deed dat op een eerder grove manier”, duidt de vrouw. “Hij tilde me op onder mijn oksels en zette mij zo in een zetel. Daarna reed de man verder.”

Oproep naar getuigen

In Ettelgem – ter hoogte van de Dorpsstraat 152-156 – stapte de vrouw die Germaine hielp van de bus. “Zelf stapte ik af in Westkerke. Er was een jongen van ongeveer 16 jaar met blonde krullen en een meisje van ongeveer 18 jaar met blond krullend haar die tegelijkertijd met mij van de bus stapten. Het meisje had een fiets bij zich en sprak mij even aan. Ik ben op zoek naar een van die drie mensen, want De Lijn liet weten dat ze alle betrokkenheid ontkennen”, aldus de vrouw.

Onder andere gemeenteraadslid Gudrun de Vlam (CD&V+) zet haar schouders onder de oproep naar getuigen. “Ik ken Germaine al heel lang en wat daar gebeurd is tart elke verbeelding”, zegt ze. “Dat we nu pas op zoek gaan naar getuigen komt omdat De Lijn nu pas liet weten elke betrokkenheid te ontkennen. Er is een vaststelling van de verwondingen bij de arts en er werd meteen klacht ingediend bij de politie. Germaine weet nog heel goed wat ze doet. Op vandaag ondervindt ze nog steeds klachten van die val. Ze wil met alle plezier de confrontatie aangaan met de buschauffeur die op dat moment de bus bestuurde.”

Eventuele getuigen van de feiten kunnen zich melden via het nummer 0484 61 85 77. De Lijn zegt de zaak eerstdaags te bekijken.