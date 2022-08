Germain en Monique uit Sint-Eloois-Winkel vieren diamanten huwelijksverjaardag

Germain Bonte en Monique Verstraete vierden in zaal Delicatesse hun zestigste huwelijksverjaardag. Het koppel woont in de Smisseknokstraat in Sint-Eloois-Winkel.

Monique is geboren op 17 april 1940. Ze doorliep de lagere school in Rollegem-Kapelle en volgde daarna nog enkele jaren les in Ledegem. Monique ging aan de slag bij Flandria in Roeselare tot ze in 1961 een jaar in dienst trad bij Etablissement Vandenabeele. Vanaf 1962 werkte ze thuis mee in de zaak. Germain is een geboren en getogen Winkelnaar. Hij zag het levenslicht op 15 mei 1939 als oudste van vier. Na zijn lagere school doorlopen te hebben in Sint-Eloois-Winkel trok hij naar het VTI in Kortrijk. Hij startte als mecanicien bij de firma Bruwier om daarna in 1962 zijn eigen zaak op te starten: Garage Bonte. Hij zou die zaak precies 40 jaar runnen. De jubilarissen leerden elkaar kennen via gemeenschappelijke vrienden op een huwelijksfeest in Sint-Eloois-Winkel.

Ze beloofden elkaar op 17 januari 1962 eeuwige trouw op het gemeentehuis van Rollegem-Kapelle. Het jonge paar nestelde zich in de Gullegemstraat naast de garage Bruwier. Monique en German verhuisden na enkele jaren naar de Rollegemkapelsestraat en trokken in 1965 naar Rollegem-Kapelle waar hun zaak zich bevond. In 2002 verhuisden ze naar hun nieuwe woning langs de Smisseknokstraat. Het gezin Bonte – Verstraete kreeg twee kinderen: Christ en Maddy.