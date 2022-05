Gerichte acties tegen misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap detecteren 19 inbreuken in Brugge

De Brugse politie organiseerde dinsdag de hele dag gerichte acties tegen foutparkeren en misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap. Alleen bestuurders in het bezit van zo’n parkeerkaart mogen hun voertuig parkeren op de parkeerplaatsen die speciaal voor daarvoor voorzien zijn. De politie detecteerde negentien inbreuken.

“Nog al te vaak lappen andere bestuurders die verkeersregels aan hun laars en pakken ze die plekken zonder blikken of blozen in. Sommigen maken hierbij onrechtmatig gebruik van een kaart van bijvoorbeeld een familielid, wat uiteraard ook niet de bedoeling is”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Minder inbreuken

Brugge en de deelgemeenten tellen om en bij de 266 parkeerplaatsen voor personen met een handicap. De afgelopen jaren vonden er geregeld controles plaats en daaruit blijkt dat het aantal inbreuken wel is afgenomen, meer bepaald van 1.011 inbreuken in 2017 naar 337 in 2021. Tot halfweg april dit jaar werden 97 inbreuken vastgesteld. De coronacrisis met veel minder verplaatsingen én het feit dat deze inbreuk geen prioriteit meer was voor de Brugse politie kunnen de dalende cijfers enigszins verklaren.

Van 2015 tot en met april 2022 werden ook 349 parkeerkaarten voor personen met een handicap ingetrokken of ingediend: 102 omdat de kaarthouder afwezig was in de wagen, 84 omdat de kaarthouder overleden was en 63 omdat de kaart vervallen was. In één geval werd de kaart ingehouden, omdat het vermoedelijk een valse kaart was.

Lukrake acties

Omdat er bij controles nog altijd behoorlijk wat inbreuken worden vastgesteld, waarbij er soms sprake is van bewust misbruik, blijft de Brugse politie lukraak acties organiseren.

“Overtreders gebruiken vaak de speciale parkeerkaart van een familielid die bv. al jaren overleden is of hebben soms een kleurenkopie op zak, die ook niet geldig is. De bestuurders die misbruik maken van zo’n kaart, krijgen net zoals de mensen zonder kaart een boete van 116 euro. Voor mensen die een kopie maken, hangt er zelfs een gerechtelijk staartje aan vast wegens valsheid in geschrifte. De meeste inbreuken en misbruiken leiden bovendien tot het onmiddellijk inhouden van de kaart, die naar Brussel wordt gestuurd. Vooral voor de rechthebbende is dit een hoogst vervelende zaak”, aldus korpschef Dirk Van Nuffel.

Negentien inbreuken

De politiecontroles leverden volgende vaststellingen op: auto’s zonder kaart (9 inbreuken), een ongeldige/vervallen kaart (6 inbreuken), kaart niet voldoende zichtbaar (3 inbreuken), kopie van kaart (1 inbreuk). (CGRA)