Gerestaureerde villa in De Panne toont sfeer van de roaring twenties

Bovenop een van de hoogste duinen in De Panne schittert villa Beau Séjour, een parel uit 1895. Eigenaars Cis Loones (46) en Pieter Vandaele (40) bliezen het historische pand nieuw leven in met een zorgvuldige restauratie, waarbij de authentieke charme volledig behouden bleef. Wie over de drempel stapt, waant zich meteen in de sfeer van de roaring twenties.

Verborgen in een schilderachtig steegje in de Dumontwijk ligt deze bijzondere villa. De wijk dankt haar naam aan architect Albert Dumont, die eind 19de eeuw het ruige duinenlandschap wist om te toveren tot een charmante woonwijk. Op vijf duintoppen verrezen toen indrukwekkende villa’s, waarvan Beau Séjour er één is.

Cis Loones uit Oostduinkerke en Pieter Vandaele uit Oostende zijn sinds enkele jaren de trotse eigenaars van deze charmante villa. Samen runnen ze Immo La Terrasse in Koksijde, maar het was eigenlijk puur toeval dat ze op Beau Séjour stootten. “In volle coronaperiode maakten we veel fietstochten en ontdekten we zo de Dumontwijk, die we daarvoor eigenlijk niet zo goed kenden”, vertelt Cis.

Te koop

“In een boekje over de Dumontwijk lazen we een stukje over de villa, en net op dat moment stond ze te koop. We hebben toen meteen de onderhandelingen opgestart. Wat ons uiteindelijk over de streep trok? De villa werd verkocht met de volledige inboedel, vol karakter en geschiedenis. Vanaf het begin was het onze bedoeling om niet te ‘overrestaureren’, maar de ziel te bewaren en te versterken met bijkomende attributen.”

En dat is precies wat ze hebben gedaan. Wie de deur opent, waant zich meteen in de sfeer van de roaring twenties. “De laatste bewoonster, Josyane Ghysbrecht, heeft hier haar hele leven gewoond, tot ongeveer 2019”, vertelt Cis. “Ze was getrouwd met kunstenaar Jean-Jacques de Grave, die zijn atelier had op de bovenste verdieping van Beau Séjour. Toen ze naar een woonzorgcentrum verhuisde, bleef de villa een belangrijke plek voor haar. Ze had zelfs vanuit haar kamer zicht op de toren.”

Op het einde van haar leven overviel de melancholie haar soms. “Haar dochter vroeg dan soms aan ons of we een vlag konden hijsen. We zijn dan speciaal vanuit Koksijde gekomen om dat voor haar te doen. Dat maakte haar gelukkig. Ze bezat namelijk een uitgebreide collectie vlaggen, en het eerste wat we deden na de aankoop, was de mast herstellen. We hebben die traditie voortgezet en de verzameling aangevuld.”

Antiquair

Aan de muren prijken objecten van over de hele wereld. “Josyane was antiquair, dus de villa draagt duidelijk haar stempel”, vertelt Cis. “Ze heeft het interieur met veel liefde en oog voor detail samengesteld, met invloeden uit onder andere China, Egypte, Engeland en Japan. Alles ademt geschiedenis en stijl. Die passie en zorg voor authenticiteit hebben we enorm gewaardeerd. Het was ook haar uitdrukkelijke wens dat de woning bewaard zou blijven. Ondanks dat we in de immobiliën zitten, hebben we er bewust geen typisch immoproject van gemaakt.”

Na enkele jaren renoveren zijn de meeste binnenruimtes nu klaar. “De grootste uitdaging waren zonder twijfel de ramen en de gevel”, vertelt Pieter. “Dat vergde het meeste werk. We hebben de originele meubelstukken en attributen zo veel mogelijk behouden en aangevuld met nieuwe vondsten van veilingen en antiekzaken. Overal hangen kunstwerken, schilderijen en zelfs foto’s van de familie Dumont. We hebben binnenshuis eigenlijk amper iets weggedaan.”

Tijd bleef stilstaan

Die tijdloosheid is precies wat hen zo aanspreekt. “Het voelt alsof de tijd hier is blijven stilstaan, met een levensstijl die nog losstaat van het internet. Hier hing vroeger een windmeter, een barometer en een getijdenmeter, zodat men wist wanneer gezeild kon worden. Op het eerste gezicht lijkt het alsof er niets veranderd is. Maar ondertussen hebben we toch al zo’n 250.000 euro geïnvesteerd. Dat was ook de bedoeling: niet zichtbaar renoveren, maar de woning klaarmaken voor de volgende honderd jaar.”

De villa wordt af en toe verhuurd of opengesteld voor culturele evenementen. “We hebben hier van alles gehad”, vertelt Cis. “Zo was er ooit de opening van een literaire wandeling waarbij het laatste boek van Pieter Aspe een prominente rol speelt. Aspe gaf een hoofdrol aan de Beau Séjour in dit boek, dat na z’n dood verscheen. Daarnaast kregen we ook pianostemmer Herr Seele over de vloer, georganiseerde jazzoptredens en hier vonden zelfs sollicitatiegesprekken plaats.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via cis.loones@laterrasse.be. “We bekijken dat geval per geval”, legt Pieter uit. “Het liefst zien we een culturele insteek of een evenement in beperkte kring, zoals een raad van bestuur of een brainstormsessie van een bedrijf. Qua prijszetting vragen we soms een beperkte vergoeding, afhankelijk van de gelegenheid.” (DM)