Gerestaureerde tussenmuur aan Abdijhoeve in Oudenburg omvergevallen

Zaterdagmorgen stelden wandelaars en mensen van CD&V+, die er alles in gereedheid kwamen brengen voor hun activiteit van ‘s avonds, vast dat de oude muur tussen de Abdijhoeve en het Abtspark omver gevallen was.

“Ik ben zaterdagochtend ingelicht. We zijn onmiddellijk met de stadsdiensten ter plaatse geweest om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen”, zegt burgemeester Romina Vanhooren.

“Hoe dit is kunnen gebeuren, is momenteel nog een raadsel: door de vrieskoude? Door vandalisme?”, stelt de burgemeester. “Dit moet een onderzoek uitwijzen. De muur werd pas vorig jaar gerestaureerd. We zullen in ieder geval onze verzekeraar aanspreken.”