Gerestaureerde noordbeuk kerkje Stene ingehuldigd

De tweede fase van de renovatiewerken aan de Sint-Annakerk zitten er eindelijk op. De volledige noordbeuk, het portaal en de doopkapel zijn vernieuwd. Door enkele onverwachte tegenslagen liepen de werken vertraging op. De kerkraad onthulde woensdag de gerestaureerde noordbeuk in stijl.

Een idyllisch witgeschilderd kerkje, dat kan niet anders dan de Sint-Annakerk zijn. Het gebouw is al sinds jaar en dag een vaste waarde in het straatbeeld, maar was wel dringend aan vernieuwing toe. De renovatiewerken begonnen in 2020 en verlopen in verschillende fases. Tijdens de eerste fase werden de brandglasramen gerestaureerd. De tweede fase, die ongeveer twee jaar duurde, is nu eindelijk achter de rug.

“Deze restauratie verliep niet zonder hindernissen”, zegt voorzitter van de kerkraad Johan De Soete. “Bij de afname van de oude kroonlijsten in januari dit jaar werd snel duidelijk dat de achterliggende structuur van het dak en gewelf in een bijzonder slechte staat waren. Om de kosten wat te drukken, besloten we enkele minder dringende interieurwerken uit te stellen naar een volgende fase. De constructieve ingrepen, zodat de stabiliteit gegarandeerd kan worden, kregen voorrang. “Een deel van het budget is dus gebruikt voor werken aan de dakconstructie die niet zichtbaar zijn.”

Kroonlijsten

Het Agentschap Onroerend Erfgoed moest groen licht geven vooraleer de werkzaamheden van start konden gaan. Ze lagen dan ook stil tot begin juni. De restauratie werd wel tot in de puntjes uitgevoerd door aannemer Renotec uit Geel. “De kroonlijsten die jaren geleden al verwijderd werden wegens valgevaar, werden volledig volgens het oorspronkelijke profiel nagemaakt en opnieuw aangebracht”, zegt De Soete. “Alle barsten, scheuren en beschadigingen in het pleisterwerk werden hersteld en gefixeerd en ook beschadigde tegels in de vloer zijn vervangen.”

Het Maria-altaar werd omgetoverd tot een kleurrijk, gedetailleerd schouwspel. “De structuurverf werd geduldig, met behulp van een scalpel, volledig verwijderd. De kleuren en marmereffecten werden niet zomaar gekozen, maar zijn gereconstrueerd na een uitgebreid stratigrafisch kleuronderzoek, dat uitgevoerd werd om zoveel mogelijk te weten te komen over de oorspronkelijke en latere afwerkingslagen.”

Maria Magdalena

En niet enkel het altaar, maar ook het schilderij ‘Calvarie met Maria Magdalena’ kreeg een stevige upgrade. “Deze restauratie is spijtig genoeg nog niet volledig voltooid.” Ook hier ontdekte de aannemer enkele verrassingen. “Er werd vastgesteld dat bepaalde gedeelten van het schilderij overschilderd werden.” Ook de dubbele portaalpoort en het portaal zelf, met toegang tot het doksaal, werd volledig hersteld en opnieuw geschilderd. “Vooral de ingangspoort was onderaan in erg slechte staat en dringend aan herstel toe.” (CC)