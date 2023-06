Gerenoveerde Sint-Annakapel opent in juli met zomerbar: “Prachtig zicht op omgeving”

Er lonkt een tweede toekomst voor de Sint-Annakapel langs de Tieltseweg in Dentergem. Het historisch gebouw was jarenlang een ruïne, maar dankzij de inzet van drie vrienden kan ze vanaf eind augustus verhuurd worden als evenementenlocatie. Voor het zover is, kan iedereen al eens een kijkje komen nemen, want op 7 juli opent er een zomerbar.

De Sint-Annakapel dateert uit 1864 en is gebouwd in opdracht van Adilie Eugenie Vandermeulen, zus van oud-burgemeester Jan Francis Vandermeulen en echtgenote van Emiel-Pieter Mulle, lid van een adellijke familie uit Tielt. “Ze wilde ermee de armen in dit gebied op de christelijke weg helpen, maar het bisdom heeft de kapel nooit willen inwijden”, vertelt Bert Devos, die samen met Matthias Mattelaer en Benjamin Denef de kapel nieuw leven inblaast. “Alles was nochtans voorzien, van een altaar tot kerkstoelen, maar het werd nooit in gebruik genomen. In de loop der jaren werd het een ruïne, tot zelfs een stalplaats voor een boer zijn koeien. Matthias zijn vader kocht de kapel in 1997 om er later in te wonen, maar door omstandigheden ging dat niet door.”

“In 2012 kocht Matthias de kapel samen met Benjamin. Ze runnen in Leuven samen het architectenbureau DMOA en tekenden een plan uit om er een mooie evenementenlocatie van te maken. Ze betrokken in een latere fase mij bij de plannen en samen gaan we voor de uitbating”, zegt Bert, die in het dagelijks leven grafisch bedrijf House of Print runt.

“De kapel was verloederd, er groeiden zelfs bomen en struiken in”

De kapel onderging een grondige metamorfose. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd aangepast zodat de nieuwe functie op die locatie mogelijk werd. “De kapel was zwaar verloederd, er groeiden zelfs bomen en struiken in. Dankzij een mooi ontwerp van Matthias en Benjamin is ze nu klaar voor de toekomst. Een jaar geleden zijn er zware renovatiewerken begonnen. Aan de zijkant is een heel trappencomplex bijgebouwd. Dat leidt niet alleen naar de eerste verdieping, maar ook naar een uitkijkplatform met een prachtig zicht op de ruime omgeving. Je kan er niet alleen de Meikensbossen zien liggen, maar ook de Poelberg.”

“Het gelijkvloers en de eerste verdieping zullen vanaf september af te huren zijn voor allerlei gelegenheden, van een babyborrel tot verjaardagsfeest. Op elke verdieping kunnen zo’n 35 mensen terecht. De hele kapel kan zittend 70 mensen ontvangen en staand 100. We beschikken er over een terrein van 2.500 meter. Deze zomer komt er een keuken in en werken we verder af.”

Jaarlijkse traditie?

Toch moeten mensen niet tot dan wachten om met de kapel kennis te maken. Donderdag is er de officiële opening door de provincie en op vrijdag 7 juli gaat de Sint-Anna-zomerbar er open. “We vonden het een mooie gelegenheid om zo een eerste keer naar buiten te treden”, zegt Bert. “De zomerbar zal elke week open zijn van woensdag tot en met zondag van 14.30 tot 22.30 uur. We werken samen met Filliers voor cocktails en brouwerij Van der Ghinste voor de bieren. Verder zul je hier ook een assortiment hapjes kunnen verkrijgen.”

“Op bepaalde dagen zullen we mogelijks ook een evenement organiseren, dat kan gaan van een barbecue tot een DJ die plaatjes komt draaien. Mensen zullen het gebouw al eens kunnen bewonderen en op het uitkijkplatform terecht kunnen. Als het concept aanslaat, zouden we er graag een jaarlijkse traditie van maken.”

Meer info via de Facebook-pagina Sint-Annakapel.