Gerenoveerde Blankenbergse Pier wint prestigieuze award: “Kers op de taart”

De iconische Blankenbergse Pier – waarvan recent nog de gerestaureerde wandelweg werd ingehuldigd – viel in de prijzen tijdens de FEBE Elements Awards 2023. De awards werden donderdagavond 30 november uitgereikt in het Skyline Park in Izegem.

De FEBE Elements Awards zijn zowat de jaarlijkse hoogmis voor de prefab betonsector. Het event kon dit jaar rekenen op de belangstelling van meer dan tweehonderd bouwprofessionelen. De sector bekroonde de meest inspirerende projecten in vijf categorieën: Precast in Buildings, Precast in Structures, Precast in Landscape, Precast in Infrastructure en Outstanding Precast. De jury bestond uit vooraanstaande experts uit de bouwwereld die meer dan 65 projecten uit binnen- en buitenland moesten beoordelen. Zij nomineerden drie projecten voor elke categorie. Eén daarvan werd vervolgens gekozen als winnaar van de categorie.

Binnen de categorie ‘Outstanding Precast’ kaapte de Blankenbergse Pier de eerste prijs weg. Onze burgemeester nam de prijs in ontvangst. De wandelweg van de Pier werd de voorbije jaren gereconstrueerd naar het oorspronkelijke model uit 1933. Deze wandelweg werd opgetrokken in beton en steekt 350 meter ver in de Noordzee. Ook dit project werd onder meer beoordeeld op duurzaamheid, esthetiek, functionaliteit en vernieuwend karakter. De winnende projecten van dit jaar tonen de veelzijdigheid van de prefab betonindustrie en het engagement om duurzame en milieuvriendelijke constructies te realiseren.

Björn Prasse, burgemeester: “Als lokaal bestuur zijn we bijzonder vereerd om deze prijs in de wacht te slepen. De betonnen constructie grijpt terug naar de Pier uit het jaar 1933 met alle details van toen maar geeft de wandelweg toch een erg strakke en hedendaagse look. Het feit dat we in de prijzen vallen, duidt nogmaals het belang van dit project en ook de kwaliteit waarmee we aan de slag zijn gegaan. Wij en het hele bouwteam zien dit als de kers op de taart. Ik wil de diverse partners die dit project mee vormgaven dan ook uitdrukkelijk bedanken voor het geleverde werk.”