Gerechtsplein Oostende proefplek voor project ‘Beter in ‘t Westerkwartier’

Het Gerechtsplein in Oostende wordt deze zomer in een nieuw jasje gestoken. Met tijdelijke ingrepen en activiteiten wil de stad er een plek van maken om te ontmoeten, vertoeven, spelen en rusten. De herinrichting kadert in het project ‘Beter in ’t Westerkwartier’. Stad Oostende zoekt nu inwoners die mee willen ontwerpen of de handen uit de mouwen willen steken om het Gerechtsplein een update te geven.

De stad Oostende en de Vlaamse overheid willen met het project ‘Beter in’t Westerkwartier’ via een mix van acties de wijk Westerkwartier beter maken. Het project wil de leefbaarheid en woonkwaliteit verhogen door in te spelen op uitdagingen en kansen. Dat door in te zetten op meer groene openbare ruimte, betere mobiliteit, energiezuinige woningen, verbinding en ontmoeting. Belangrijk is om te vertrekken vanuit de eigenheid van de wijk en door samenwerking de wijk beter te maken.

Oproep

Een van de plaatsen in de wijk die de stad wil aanpakken, is het Gerechtsplein. Met tijdelijke ingrepen en activiteiten wil de stad testen hoe ze van het plein een plek kan maken om te ontmoeten, vertoeven, spelen of rusten. En dat samen met de hulp van een team buurtbewoners en verenigingen.

“Het Westerkwartier is een diverse wijk in volle evolutie en bloei waarin we volop investeren. Participatie is een van de bouwstenen van ons beleid en samen met de Oostendenaars gaan we op zoek naar frisse ideeën voor de herinrichting van het Gerechtsplein. We maken er een aangename ontmoetingsplaats van voor de inwoners in het hart van de wijk”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Herinrichting eind mei

Schepen Maxim Donck: “We roepen alle inwoners op tussen 16 en 99 jaar die in de wijk Westerkwartier wonen, een hart hebben voor de wijk, mee willen bouwen aan de inrichting van het Gerechtsplein én enthousiast zijn om mee na te denken over het plein en de buurt.”

Oostendenaars kunnen zich kandidaat stellen via www.oostende.be/herinrichting-gerechtsplein. Inschrijven kan tot en met 1 mei. Eind juni zal de stad samen met de buurtbewoners het plein herinrichten.