Gerecht onderzoekt mogelijk geval van kindermishandeling bij onthaalmoeder in Veurne, Kind en Gezin trekt vergunning in

Het West-Vlaamse gerecht voert een onderzoek naar mogelijke wantoestanden bij een onthaalmoeder in Veurne. Een jongetje belandde in het ziekenhuis nadat het hardhandig door elkaar werd geschud. Het is niet duidelijk of dat in de crèche gebeurde of erbuiten. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. De vergunning van de onthaalmoeder werd intussen ook ingetrokken.

Het gaat om een feit van eind mei toen een jongetje in het ziekenhuis van Veurne belandde. De vzw Kinderdagverblijven Veurne, dat de betrokken onthaalmoeder superviseert, heeft het Agentschap Opgroeien pas maandag hierover ingelicht.

Shakenbabysyndroom

Enkele weken geleden al waren er verontrustende signalen over eventuele kindermishandeling. Vanuit het ziekenhuis van Veurne werd er getelefoneerd naar de politie, omdat de artsen vermoeden dat het jongetje het shakenbabysyndroom had. Het kind ligt al geruime tijd in het ziekenhuis. De precieze omstandigheden van de kindermishandeling blijven onduidelijk. Het kindje bracht de voorbije maanden door bij een onthaalmoeder in Veurne. Of de feiten daar plaatsvonden of elders, wordt momenteel onderzocht door het parket van West-Vlaanderen.

Parket

“We kunnen bevestigen dat er momenteel inderdaad een gerechtelijk onderzoek loopt, waarbij de kwalificatie slagen en verwondingen ten aanzien van een minderjarige werd weerhouden. Maar het onderzoek wordt momenteel gevoerd tegen onbekenden”, klinkt het dinsdagmorgen bij het parket. “Dat betekent dat tijdens het onderzoek alle pistes worden opengehouden om te weten te komen wat er gebeurd is met het jonge slachtoffer.”

“In het dossier moeten er nog verhoren gebeuren, onder andere van de onthaalmoeder, en er is op dit ogenblik niemand gearresteerd. Na overleg met de onderzoeksrechter werd er beslist om na deze schriftelijke mededeling voorlopig niet verder te communiceren.”

Vergunning onthaalmoeder ingetrokken

Uit voorzorg werd de vergunning van de onthaalouder “bij dringende noodzakelijkheid” ingetrokken. “Wij werden pas gisteren op de hoogte gebracht en hebben ons als benadeelde partij opgesteld in het onderzoek. De samenwerking tussen dienst van de onthaalouders en de onthaalmoeder werd al stopgezet. Maar nu hebben we van onze kant ook de vergunning opgeheven”, vertelt Nele Wouters van Agentschap Opgroeien. Dat wil zeggen dat de vrouw geen kinderen meer mag opvangen.

Het agentschap bekijkt of er nog verdere afspraken gemaakt moeten worden met de lokale dienst voor onthaalouders. Want de vzw heeft hen laattijdig op de hoogte gebracht van de situatie.