Gerda wint 2.500 euro met eindejaarsactie

De hoofdprijs van de eindejaarsactie van de Harelbeekse Handelaars werd uitgereikt bij Maison Unique/Sparkle en Shine by Sabrina op de Markt van Harelbeke. Bij deze mode- en schoonheidszaak, die haar deuren een jaar geleden opende, werd het winnend lot gedropt. “Met veel plezier ontvangen we dus de gelukkige winnares Gerda Demeyer, die de hoofdprijs van 2.500 euro, in de vorm van OW-kaarten in ontvangst zal nemen. OW staat voor ‘Oarelbeke Weireldstad’”, zegt schepen van Economie Kathleen Duchi. “Een grote felicitatie ook voor Sabrina Lambrecht, de eigenares van Maison Unique/Sparkle en Shine, die haar prachtige zaak met veel enthousiasme en toewijding runt.” (foto LOO)