Gerberajuweel Vrouw en Maatschappij voor Astrid Decan

De plaatselijke afdeling van Vrouw en Maatschappij, de vrouwenbeweging van CD&V, kent haar prijs Het Gerberajuweel dit jaar toe aan Astrid Decan, zo’n beetje de moeder van de wijk De Goede Herder. De uitreiking heeft plaats op Internationale Vrouwendag, woensdag 8 maart om 20 uur in zaal Sparrenhove. Die zaal is de tweede thuis van Astrid (71), die getrouwd is met Freddy Naert en in de Hazelaarstraat woont. Astrid heeft van haar 16de tot haar 30ste in de keuken van het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge gewerkt en zich daarna volledig aan haar gezin gewijd. Plus: aan haar vele taken als vrijwilliger op de wijk en de voormalige kapelanie. Ze maakt deel uit van het wijkcomité, vinkenvereniging De Vrije Vinkeniers en wielertoeristenclub De Herdertrappers. Zowat dagelijks is ze in zaal Sparrenhove naast de vroegere wijkkerk te vinden. Ze vult er de voorraden van drank en snacks aan, leidt er op zondagvoormiddag het traditionele aperitiefmoment en noem maar op. Ze doet dat vrijwilligerswerk intussen al 42 jaar, een marathon. Ooit werd ze door de toenmalige kapelaan Daniël Huys gevraagd om ermee te starten en ze heeft dapper volgehouden.