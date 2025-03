Gerbera voor Tine van Kadans

De Torhoutse afdeling van Vrouw en Maatschappij, de vrouwenbeweging van CD&V, heeft haar jaarlijkse Gerberajuweel uitgereikt aan Tine Vandenaweele, de voorzitter van het Wijnendaalse wereldfestival voor dans en muziek Kadans. Dat gebeurde op zaterdag 8 maart, Internationale Vrouwendag.

De plechtigheid had plaats in de basisschool van Wijnendale. Tine en haar ijverige team van medewerkers organiseren Kadans om de twee jaar en doen dat met een niet te temperen enthousiasme.

Supervoorzitter

Leen Clybouw, de nieuwe voorzitter van Vrouw en Maatschappij, verwelkomde de aanwezigen en in het bijzonder laureate Tine Vandenaweele, die ze een bijzondere vrouw noemde. “Ze is tot ver buiten de Torhoutse stadsgrenzen bekend vanwege haar onvermoeibare inzet voor Kadans”, zei ze. “De gedrevenheid van Tine staat symbool voor de hele werking van Kadans en voor iedereen die zich met hart en ziel voor dat festival uitslooft. Met ons Gerberajuweel willen we elk jaar een verdienstelijke vrouw of vereniging in de bloemetjes zetten.”

Joke Swyngedouw is niet alleen lid van Vouw en Maatschappij, maar tevens samen met haar man Wim Rotty gastgezin voor Kadans. Zij sprak de lofrede uit.

“Tine is een ware krachtpatser, een supervoorzitter en een talenwonder”, klonk het. “Ze legt contacten over de hele wereld en spreekt vloeiend Spaans, Frans, Engels, Duits en Italiaans. In Cuba leeft ze als een echte Cubaan, in Namibië als een Namibiër en in Colombia als een Colombiaan. Dankzij haar veelzijdigheid kan ze moeiteloos de trekker zijn van Kadans. Zo zet ze het levenswerk van wijlen pionier Freddy Nauwynck voort en brengt ze een stukje van de wereld naar Wijnendale. Ze zorgt voor warmte in deze harde tijden, waarvoor we haar grote dank verschuldigd zijn.”

Stadsdichter

Ook schepen van Cultuur Lieselotte Denolf voerde even het woord. Ze feliciteerde Tine Vandenaweele met het winnen van het Gerberajuweel en dankte haar voor alles wat ze voor Kadans betekent. Het Wijnendaalse festival is een gevestigde waarde in de wereld van muziek en dans.

Als toemaatje droeg de nieuwe stadsdichter Dirk De Bosschere een gedicht voor in het kader van de Internationale Vrouwendag. Het heette Vrouw zijn en meer. Tot slot volgde de receptie. (JS)