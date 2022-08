Gerben Thijssen droomt van ritzege in Vuelta

Gerben Thijssen staat vandaag aan de start van zijn tweede Ronde van Spanje. De 24-jarige Limburger van Intermarché-Wanty-Gobert woont tegenwoordig samen met zijn vriendin en profrenster Shari Bossuyt in Harelbeke. De pijlsnelle Thijssen hoopt in de Vuelta zijn eerste rit in een grote ronde te winnen.

Gerben Thijssen won begin deze maand een rit in de Ronde van Polen. Hij is duidelijk klaar om te knallen in de Vuelta de laatste grote ronde van het jaar. “Ik wil mezelf niet te veel druk opleggen. Ik bekijk het dag per dag, maar natuurlijk ben ik ambitieus. Ik moet niet onder stoelen of banken steken dat een rit winnen het grote doel is. Het zou een droom zijn die uitkomt.”

Twee jaar geleden was Thijssen er al eens erg dichtbij in de Vuelta. In zijn eerste grote ronde spurtte hij naar een derde stek, maar na een terechte diskwalificatie van Sam Bennett schoof hij nog een plaats op en moest hij enkel de Duitser Pascal Ackermann laten voorgaan. “Ik lig er niet meer wakker van, maar ik heb er wel een paar maanden van afgezien. Mentaal was het niet gemakkelijk, want ik had het gevoel dat ik hem kon kloppen. Het is mooi dat de ploeg mij de kans geeft om revanche proberen te nemen. Ik moet die kans met beide handen grijpen.”

In het Baskenland wordt het afzien

Karakter

Thijssen bewees in het verleden al dat hij mits een goede dag iedereen kan verslaan in de sprint. In Polen gaf hij onder meer Ackermann, Kooij, Bennett, Démare, Viviani en Cavendish het nakijken. “We zullen snel weten waar ik sta. De eerste ritten in Nederland worden van cruciaal belang, want er zijn volgens mij slechts vijf echte kansen voor de sprinters. In het Baskenland wordt het afzien, maar als ik wil sprinten op de laatste dag in Madrid, moet ik karakter tonen in de bergen.”

Intermarché-Wanty-Gobert heeft met Meintjes, Pozzovivo en Hirt drie uitstekende klimmers in de rangen, maar toch hebben ze geprobeerd om Thijssen goed te ondersteunen. “Julius Johansen en Boy van Poppel zullen me bijstaan en ook Jan Bakelants zal deel uitmaken van mijn sprinttrein. Ik heb in Polen getoond dat ik het zonder trein ook kan afmaken, maar het is toch leuk als je weet dat er mannen speciaal voor jou werken. Ik heb enorm veel vertrouwen in mijn lead-out Boy van Poppel. Het is een man met veel ervaring.”

Na de Vuelta gaat de riem er heel eventjes af ten huize Thijssen-Bossuyt. “Ik heb hier een heel seizoen naar uitgekeken en sta te popelen om eraan te beginnen. Na de Ronde van Spanje rijd ik misschien nog enkele eendagskoersen in België, maar dat valt af te wachten.”

Naast Thijssen nemen ook West-Vlamingen Xandro Meurisse, Gianni Vermeersch en Henri Vandenabeele deel aan de Vuelta.