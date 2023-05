Gerard Jaecques viert op 7 mei zijn 104de verjaardag

Gerard Jaecques, die met de hulp van thuiszorg nog zelfstandig in de Tuinstraat woont en over een voortreffelijke gezondheid beschikt, viert op zondag 7 mei zijn 104de verjaardag.

Hij werd in 1919 geboren en is ruim 66 jaar getrouwd geweest met Angèle Ceuninck, die op 30 maart 2009 gestorven is. Ze werd 89. Ze kregen twee zonen, Jean-Paul en Joël, en diverse kleinkinderen en achterkleinkinderen. Gerard is verificateur bij de belastingen geweest, vanaf 1942 tot aan zijn pensioen in 1980 in het eigen Torhout.

Hij speelde een grote rol in het verenigingsleven. In 1953 stond hij mee aan de wieg van de stedelijke feestcommissie, waarin hij 51 jaar actief bleef: tot 2004. In oktober 1949 werd hij de eerste voorzitter van aquariumclub Skalaar. Ook zette hij zich hard in voor het Rode Kruis. Op 1 september 1943, tijdens de oorlog, begon hij in zaal De Zwaan aan de cursus van RK-ambulancier. In 1951 werd hij bestuurslid van de Torhoutse afdeling en in 1954 secretaris. Hij bekleedde die functie tot 1989. Op provinciaal vlak was hij eveneens in het Rode Kruis actief: als penningmeester en hoofd van de hulpdienst.

Sinds enkele jaren is hij vaste bezoeker van De Oase, het centrum voor dagverzorging van het lokale OCMW. Hij gaat vaak mee met georganiseerde uitstappen en volgt via kranten en tv de actualiteit op de voet. Ook geniet hij van het lekkere eten en de pannenkoeken die er geregeld gebakken worden.

