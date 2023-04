Gerard en Magda verwelkomen iedereen op hun hoeve op Erfgoeddag: “Trots op mijn oude machines”

Tijdens Erfgoeddag op zondag 23 april kun je vanaf 10.30 uur de rijke geschiedenis van mens en dier ontdekken in hoeve Rozenhof. Naast een fototentoonstelling van de beeldbank en een heleboel animatie kun je er ook de collectie oude landbouwmachines van gastheer Gerard Vanackere en gastvrouw Magda Vandermersch bewonderen.

Gerard Vanackere (73) en Magda Vandermersch (68) kwamen 24 jaar geleden in het Rozenhof in de Eeckhoutmolenstraat 14 in Poelkapelle terecht. “We hadden een landbouwbedrijf in Roeselare, maar we moesten er eind jaren negentig weg omdat er een industriezone kwam. Nu is het bedrijf Poco Loco daar gevestigd”, vertellen Gerard en Magda, die met Isabel en Kristof twee kinderen op de wereld zetten. Ondertussen zijn er ook al twee kleinkinderen. “Deze hoeve kwam toen net vrij, omdat de vorige landbouwer Marc Vandeputte was overleden.”

De hoeve is ondertussen erfgoed op zich. “Het Rozenhof dateert nog van voor de Eerste Wereldoorlog. Daar zijn nog documenten van”, vervolgt Magda. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte alles vernield, maar in de jaren twintig werd een nieuwe hoeve gebouwd. Vanwaar die naam kwam, weten we niet. Er stonden in ieder geval geen rozen toen wij hier toekwamen.”

Rodeostier

Op 23 april is hoeve Rozenhof het decor voor Erfgoeddag. Vanaf 10.30 uur kun je er onder meer een boeiende fototentoonstelling – samengesteld door de leden van Beeldbank Langemark-Poelkapelle – bezoeken, volksverhalen over hanenkampen en geitenbonden beluisteren of tal van oude landbouwmachines die door paarden werden getrokken bezichtigen. Er is ook een demonstratie ploegen te paard, koeientouwen worden gevlochten en voor de durvers is er een mechanische rodeostier. Verder zijn er ook voor de kleinsten ludieke spelelementen zoals hoefijzerwerpen en koeien melken en zijn bijzondere dieren als alpaca’s aanwezig. En voor wie dit allemaal niet genoeg is, pakt Beeldbank Langemark-Poelkapelle uit met hun ondertussen alom bekende koffie- en taartenbuffet.

Museum

Het is niet de eerste keer dat Gerard en Magda gastheer en gastvrouw zijn voor evenementen. Zo mocht Landelijke Gilde er al enkele keren hun midzomerfeest organiseren. “Blijkbaar vinden de mensen onze hoeve een mooie locatie”, zegt Magda. “Aangezien wij hier pas op latere leeftijd als vreemden zijn toegekomen, wilden we ons ook een beetje integreren in het dorpsleven in Poelkapelle.”

Het Rozenhof is eigenlijk een half landbouwmuseum. De grote liefhebberij van Gerard is het verzamelen van oude landbouwmachines. “Ik heb veertien oldtimer tractoren, onder andere enkele zeldzame exemplaren van Porsche en Fiat”, vertelt Gerard. “Mijn meest unieke stuk is wellicht de Dührer. Voor zover ik weet, zijn er daar maar twee exemplaren van in heel België. Er staan ook een twaalftal oude huifkarren. Ik weet ook niet hoe oud ze zijn, maar zeker meer dan honderd jaar. Toen de mensen moesten vluchten voor de Eerste Wereldoorlog staken ze al hun hebben en houwen in zo’n wagen en met de paarden vluchtten ze naar Frankrijk.”

Aan de muren hangen oude paardengarelen, eggen en pentekeningen van landbouwtaferelen. Er staat zelfs een maquette van hun eerste boerderij in Roeselare. “Voor mij is dat echt een liefhebberij”, meent Gerard, die ook in de oldtimerclub zit. “Ik steek er wel veel tijd in, maar met veel plezier. Ik ben wel trots om dat allemaal te kunnen tonen komend weekend en zal ook aanwezig zijn om een woordje uitleg te geven.” (Tom Gheeraert)