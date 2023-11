Geplande vredesfakkeltocht op vooravond 11 november afgelast wegens hevige regenval

De geplande fakkeltocht die in Kuurne zou doorgaan op de vooravond van 11 november is in laatste instantie afgelast wegens de slechte weersomstandigheden.

Met deze fakkeltocht die voor het eerst georganiseerd werd in 2016 wil het Leieslagcomité Kuurne jaarlijks de oorlogsslachtoffers uit de beide wereldoorlogen herdenken. Ook het herdenkingsmoment dat daarop zou volgen op de Kuurnse begraafplaats werd eveneens om dezelfde reden gecanceld.

Zaterdagmorgen werden wel bloemen neergelegd door het gemeentelijk Leieslagcomité Kuurne en een delegatie van het gemeentebestuur ter nagedachtenis van de gesneuvelden van beide oorlogen aan het Leieslagmonument gelegen langs het jaagpad aan de Leie. Dit monument kreeg onlangs trouwens nog de officiële erkenning als ‘Belgium Battlefield of Europe’. (BRU)