Gepersonaliseerde taart voor ‘Krak van Brugge’

Op zaterdag 19 februari trok Filip Vanden Berghe voor de vijftigste keer naar de Vesdervallei om er voedselpakketten uit te delen.

Voor dit benevole engagement ontving de ‘Krak van Brugge’ van de leerkrachten en leerlingen van de bakkerijafdeling van Ter Groene Poorte een gepersonaliseerde taart.

Voor 100 personen

De taart voor 100 personen werd hem op vrijdag 18 februari overhandigd in de bakkerijwinkel van de school. “Ik zal de taart meenemen naar Pepinster, waar ik de inwoners van de Moussetwijk in het hartje van de stad zal trakteren op een stukje lekkers. Voor deze mensen zal dit in al hun miserie een gelukkig moment zijn.”

Vanden Berghe dankte uitdrukkelijk de directie en de leerlingen van Ter Groene Poorte voor deze originele en lekkere schenking. (PDC)