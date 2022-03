Gepensioneerde Waregemnaar wint 1.500.000 euro met Lotto

Een gepensioneerde Waregemnaar heeft op zijn oude dag het grote lot gewonnen. Zijn zes winnende Quick Pick-nummers zorgden bij de Lotto-trekking van 12 februari voor een winst van maar liefst 1.500.000 euro. “Het eerste wat ik ga doen? Een stevig feestje organiseren!”

De gelukkige winnaar, een 65-plusser die anoniem wenst te blijven, won vorige maand het grote bedrag bij de Lotto-trekking van 12 februari. “Ik ga uiteraard een deeltje sparen, maar ik wil zeker ook een nieuwe wagen kopen”, vertelt hij.

Ooit won de man al eens 10.000 oude Belgische franken (zo’n 250 euro). Hij bleef altijd trouw meespelen en kocht enkele weken geleden het winnende lot in Dagbladhandel Joclarama in de Holstraat. “Het eerste wat ik ga doen? Een stevig feestje organiseren! Bovendien was deze Lotto-Jackpot ook een prachtig valentijnscadeau waarmee ik mijn vrouw serieus heb kunnen verrassen. Zij kreeg op de ‘Dag van de Liefde’ een heel mooi extraatje.”

Eerste winnaar

Om de anonimiteit van de winnaar te bewaren, werd de cheque symbolisch overhandigd aan uitbater Nico Geiregat van Joclarama. “Het is de eerste keer dat een van mijn klanten de Lotto wint”, reageert hij. “En dat vind ik plezant. Ik baat de winkel sinds 2005 uit en toe wint iemand een klein bedrag via een kansspel, maar dit is toch wel heel mooi.”

In 2021 wonnen er 47 mensen de Lotto-Jackpot, waarvan 35 geluksvogels meteen miljonair werden. Dit jaar zijn er tot nu toe al 12 Jackpotwinnaars, acht daarvan wonnen meer dan een miljoen euro.