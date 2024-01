Gepensioneerde man wint 1,5 miljoen euro met Lotto in Harelbeke

Een Lottospeler heeft 1,5 miljoen euro gewonnen in krantenwinkel De Bladwijzer in Harelbeke. Het gaat om een gepensioneerde man, die trouwe klant is in de winkel. Hij zag zijn zes nummers op 6 januari uit de trommel rollen.

“Het is helemaal niet te geloven”, aldus deze trouwe speler. “Ik speel al 42 jaar mee met Lotto in mijn geliefkoosde krantenwinkel. Ooit won ik al eens 20.000 BEF, zo’n 500 euro. Ik dacht eigenlijk dat het daarbij zou blijven, maar kijk nu!”

“Als gepensioneerde heb ik ruim de tijd om na te denken over een bestemming voor het geld”, licht de winnaar een tipje van de sluier op. “Uiteraard mogen de gezinsleden een mooi bedrag op hun rekening verwachten en ook reizen naar mooie bestemmingen klinkt heel aanlokkelijk. Het eerste wat in me opkomt, is echter de aankoop van een nieuwe woning. De kans krijgen om een nieuwe thuis te creëren, da’s het grootste geschenk dat ik me voor het nieuwe jaar kon wensen.”

Om de anonimiteit van de winnaar te bewaren, wordt symbolisch een cheque met het gewonnen bedrag overhandigd aan Philippe Pintelon, uitbater van de krantenwinkel De Bladwijzer. Sinds zijn samenwerking met de Nationale Loterij zijn er al verschillende grote winnaars bij De Bladwijzer gevallen: één miljonair van 2.000.000 euro in 2012, 947.540 euro in 2011, en 78.962 euro in 2019 alleen al met Lotto. (JM)