Georgina Dumon viert 100ste verjaardag in De Zilverberg: “Door soep werd ik 100”

Feest in het woonzorgcentrum De Zilverberg voor residente Georgina Dumon. Op donderdag 15 juni vierde ze er samen met haar familie haar 100ste verjaardag.

Schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie, schepen en voorzitter van Motena Bart Wenes en directeur Philippe Schollaert waren namens de stad, Motena en het woonzorgcentrum aanwezig in De Zilverberg om eeuwelinge Georgina geluk te wensen. Beide schepenen en de directeur gaven een ludieke speech en ze hadden bloemen en waardebonnen bij, evenals een opdienschaalvan de provincie West-Vlaanderen met haar naam in gegraveerd en een foto met de handtekening van het koningspaar.

Georgina werd op 15 juni 1923 als enige dochter van Maria Steverlynck en Gustave Dumon in Roeselare geboren. Louis (+) was haar tweelingbroer en Georges (+) haar andere broer.

Haar vader Gustave was net zoals zoveel Vlamingen in die tijd, uitgeweken naar Detroit in de VS. Hij was er van 1900 tot 1920 actief in de Packard Motor Car Company. Georges, haar oudere broer, is ook daar geboren. Haar vader was ook betrokken bij de Vlaams-Amerikaanse immigratiekrant de ‘Gazette van Detroit’.

Dankbaar

Ze trouwde met Michel Deceuninck, telg van een belangrijke Roeselaarse ondernemersfamilie. Haar man Michel baatte in de Iepersestraat een bus- en autocarbedrijf uit. Ze is de mama van Willy en Liliane. Alain, Laurence, Charlotte, Sabine, Nancy en Carine zijn haar kleinkinderen. Er zijn ondertussen ook 15 achterkleinkinderen.

Ze verhuisde van haar woning in de Eikstraat naar een appartement op de Botermarkt en daarna verbleef ze een drietal jaar in residentie De Regenboog op een boogscheut van de Sint-Michielskerk. Acht jaar geleden werd het woonzorgcentrum De Zilverberg haar nieuwe thuis.

“Ik ben hier heel graag”, zegt Georgina en ik ben dankbaar voor de goede, warme zorgen en als soepdrinker is de soep hier van uitstekende kwaliteit. “Mede door die lekkere soep en de rustige sfeer hier haal ik vandaag de kaap van de 100”, lacht een stralende Georgina. Op naar de 101! (AD)