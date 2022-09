Georgette viert honderdste verjaardag in zaal De Kroon

Georgette Van Colen is geboren in Esen op 11 september 1922 en mocht met haar talrijke familie en vrienden haar 100ste verjaardag op 11 september 2022 vieren in zaal De Kroon in Esen.

Georgette groeide op in Esen en huwde met Nestor Desmet op 13 oktober 1943 waarna ze op de hoeve van de ouders van Nestor gingen wonen. Ze werkten op de hoeve tot aan hun pensioen. Daarna gingen ze naar het ouderlijk huis van Georgette. Nu, 25 jaar na het overlijden van haar man, woont Georgette nog altijd alleen in het huis.

(klein)kinderen

Georgette en Nestor kregen samen drie kinderen: Daniël (+) gehuwd met Margriet Bryon, zij hebben drie kinderen en acht kleinkinderen. Margriet woont in Esen. Christiane woont Oostkamp en heeft drie kinderen en twaalf kleinkinderen. Liliane, gehuwd met Rudi Castelein, woont in Diksmuide, heeft drie kinderen en drie kleinkinderen.

Veel bezoek

Georgette is nog altijd bij de pinken en verveelt zich geen minuut, ze houdt ervan op tv naar quizzen en sportprogramma’s, vooral snooker, te kijken, kruiswoordraadsels oplossen en kaarten en heeft dagelijks heel wat bezoek van de kinderen, kleinkinderen, haar nichten, haar buren en haar vele vrienden springen. Georgette geniet met volle teugen van al dat bezoek, van al het moois en de vele boeiende dingen van het leven maar nog het meest van haar kinderen en kleinkinderen die langskomen.

Op het feest voor haar verjaardag, dat voor Georgette een verrassing was, glunderde de 100-jarige, ze was vrolijk honderduit aan het vertellen over de leuke verrassing en genoot van de vele aanwezigen, het lekkere eten en de gezellige sfeer. (ACK)