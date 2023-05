Georgette Parmentier enRoger Staelens vieren briljant jubileum

Georgette Parmentier (geboren in 1936) afkomstig van Rollegem-Kapelle en Roger (geboren in 1930) van Oekene leerden elkaar kennen op een dansfeest voor duivenmelkers in Rollegem-Kapelle.

Ze trouwden in het expojaar 1958 op 18 april. Meer dan 65 jaar later was er feest voor het briljanten koppel: op zondag 23 april in PC De Regenboog in Oekene. Bij de officiële viering was schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie present om het echtpaar namens de stad, de provincie en het koningshuis geluk te wensen. Hij had ook bloemen en waardebonnen bij.

Roger volgde aan het VTI in Izegem een opleiding tot schoenmaker en -hersteller. Hij was werkzaam bij schoenfabriek Tanghe. Vanaf 1987 tot aan zijn brugpensioen bediende hij houtbewerkingsmachines bij meubelfabriek Decruy. Georgette werkte vanaf haar 14de tot ze trouwde bij de Kortrijkse Katoenspinnerij in Stasegem en daarna nog één jaar bij de Roeselaarse spinnerij Cornelissen. Rika is hun enige dochter, zij woont met haar echtgenoot Eric Depraetere in Oekene. Wim en Davy zijn hun kleinkinderen. Jenthe, Mila, Vince en Estelle hun achterkleinkinderen. Sinds zeven jaar woont het briljanten paar in een knus appartement onder de kerktoren in residentie Oetstatus, waar vroeger de legendarische herberg en feestzaal ’t Oud Stadhuis gevestigd was.

Voorheen woonden ze langs de Nieuwe Abelestraat, waar ze na onteigening hun landelijke woning dienden te verlaten die moest plaatsmaken voor de nieuwe weg naar het ziekenhuis AZ Delta. Dat was voor beiden erg emotioneel. Georgette is al 35 jaar bestuurslid van Okra Rumbeke-Oekene en Roger helpt de seniorenorganisatie al die jaren als begeleider. Hij is sinds 1958 vinkenier en van 1963 tot 2020 was hij bestuurslid én (hulp)secretaris van de vinkenmaatschappij ‘Vlug en Vrij Oekene’. Roger rijdt nog steeds vlot met zijn onmisbare Opel Astra, die al een kwarteeuw oud is, maar nog steeds in perfecte staat. (AD)