Georgette Loontjens viert 100ste verjaardag met serenade van burgemeester

Op maandag 14 november werd Georgette Loontjes in wzc De 3 Platanen in Oostende uitgebreid gehuldigd, ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag. Op haar afdeling werden haar medebewoners getarkteerd op koffie, thee, koekjes en chocolade.

Er was ook hoog bezoek van burgemeester Bart Tommelein, schepen Hina Bhatti en provincieraadslid Anthony Dumarey die bloemen, een ereschaal en een reuzenhanddoek van Stad Oostende kwamen overhandigen. Burgemeester Bart Tommelein verraste alle aanwezigen en vooral de jarige Georgette, met een verjaardagsmedley! Alle aanwezigen zongen uit volle borst mee.

Georgette Loontjes werd geboren op 14 november 1922 in Oostende. Haar vader was militair en op jonge leeftijd verhuisde ze met haar ouders naar Congo. Haar vader stierf op 29-jarige leeftijd en Georgette kwam met haar moeder terug naar Oostende. Ze verbleef tot haar 15 jaar in een weeshuis, bij de Grijze Nonnen. Later werkte ze thuis als naaister. Ze maakte kostuums en broeken voor de CEO. In 1945 trouwde ze met Albert De Meulemeester en werd ze moeder van een dochter Anne (76) en een zoon (70). Georgette werd later ook de oma van vier kleinkinderen, acht achterkleinkinderen en één achterachterkleinkind. Albert stierf op 56-jarige leeftijd.

Cafébazin in Tramhuis

In 1963 besloot Georgette uitbaatster te worden van Café Tramhuis, langs de Nieuwpoortsteenweg, naast de Sint-Jozefskliniek. In het drukke café met feestzaal voor huwelijken en jubilea, lokaal voor enkele verenigingen (kaarten, vogelpik en schieten) en met veel vaste klanten bloeide ze weer open. Tot in 1974 had Georgette, samen met de kinderen, de handen vol in Café Tramhuis en daarna deed ze het rustiger aan. In Gistel leefde ze 20 jaar samen met haar nieuwe partner, Roger Poelaert. Na zijn overlijden kwam ze weer naar Oostende wonen. Ze hield zich bezig met naaien, breien en borduren. Elke dag loste ze de kruiswoordraadsels op uit de krant en de magazines. Ze werd ook een vaste klant in OC ’t Viooltje, waar ze ging eten.

Georgette verblijft nu al drie jaar in WZC De 3 Platanen. Ze krijgt elke dag bezoek en ze houdt ervan om in haar rolwagen, met de familie in de grote tuin van het woonzorgcentrum te wandelen en te genieten van de natuur. Zoon Dirk en schoondochter Nadine wonen recht tegenover wzc De 3 Platanen. Georgette kijkt af en toe nog televisie en is gelukkig in de home. (FRO)