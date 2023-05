Georgette en Roger vieren briljanten jubileum

Roger Dobbelaere (89) en Georgette Van Eenoo (90) stapten 65 jaar geleden, op 16 mei 1958, in het huwelijksbootje. Een briljanten jubileum is vrij uniek en het koppel liet dit niet zomaar voorbijgaan. Ze kregen op vrijdag 19 mei een warme ontvangst in het gemeentehuis.

Roger woonde tijdens zijn kinderjaren in de Kapellestraat in Wingene. Tijdens de oorlogsjaren ging het gezin met drie kinderen eventjes in de Brugsesteenweg in Zwevezele wonen. “Mijn kinderjaren zal ik niet rap vergeten”, vertelt Roger. “Ik maakte de oorlog mee en ik moest gaan werken op jonge leeftijd. Ik vond werk in de groentefabriek in Zwevezele en ik werkte bij een boer. Naast kost in inwoon verdiende ik 10 frank per dag en op zondag 20 frank. Ik werkte ook in de Rysselendemolen in het café en de kruidenierswinkel en toen ik oud genoeg was, moest ik mee met mijn vader om te helpen als baanarbeider in Wallonië. Ik was vaak vijf à zes weken weg van huis.” Georgette groeide op in de Beernemstraat in Wingene en daar woont het koppel nu. In hun vrije tijd stellen ze zich graag ten dienste van de kerk en de parochie in Wingene. Ze kregen twee kinderen. (NS/foto Nele)