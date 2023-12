Georgette en Maurits vieren briljant

Georgette Claerhout (85) en Maurits Demeyere (86) werden in de bloemetjes gezet voor hun 65ste huwelijksverjaardag.

Ze stapten op 17 oktober 1958 in het huwelijksbootje en gingen aanvankelijk in Egem aan de Nachtegaele wonen. Ze bouwden echter al snel een eigen huis in de Pittemse Oostwijk, waar ze nog steeds wonen. Maurits werd op 27 september 1937 geboren als vierde kind in een gezin van acht. Na de kleuterschool in Wingene ging hij naar de lagere school in Koolskamp, maarop 14 jaar hing hij de boekentas definitief aan de haak om te gaan werken. Met een onderbreking van 18 maand legerdienst werkte hij kort bij Weverij Buyse in Ardooie en Clarysse in Pittem. De rest van zijn loopbaan tot zijn pensioen doorliep hij bij Bekaert in Aalter.

Georgette werd op 21 oktober 1938 geboren als derde in een gezin met 15 kinderen. Zij doorliep de kleuter- en lagere school in Pittem tot haar 14 jaar. Ze ging werken als keukenhulp in de Tieltse kliniek en bij slagerij Mestdagh. Vanaf hun huwelijk werd ze huismoeder en zorgde ze voor manlief en de kinderen. Het koppel kreeg zes kinderen en heeft inmiddels 13 klein- en 14 achterkleinkinderen.

Pakjesdepot

De vonk tussen hen sprong over op de kermis in Pittem en ondanks de strenge hand van de vader van Maurits en het alziend oog van de zus van Georgette bleek de liefde sterk genoeg. Het koppel leerde al op jonge leeftijd dat er moest gewerkt worden om er in het leven te komen en met een gezin met zes kinderen was dit meer dan nodig. Toch wisten ze een balans te vinden tussen werken en genieten van het leven. Zo was Maurits vaak terug te vinden op het voetbalveld in Koolskamp en later op de vele vinkenzettingen, waar hij tal van prijzen won. Met het gezin gingen ze al eens op uitstap naar zee of naar de Kluisberg. Vandaag delen ze de afstandsbediening van de televisie, waarbij voetbal en wielrennen afgewisseld worden met meezingen met Ment-TV. Omdat ze allebei sociaal zijn is het soms een komen en gaan van vrienden en familie. Het koppel is ook het ‘pakjesdepot’ voor de online bestellingen uit de buurt. (JG)