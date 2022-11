Georgette De Baets klinkt op 101ste verjaardag

In woonzorgcentrum Tilia vierde Georgette De Baets haar 101ste verjaardag. Ze is nog heel goed bij de pinken en genoot samen met de medebewoners en haar familie met volle teugen van het mooie en gezellige verjaardagsfeest.

Op drie december 1921 zag Georgette De Baets het levenslicht in Strobrugge. Ze was het eerste kind van Victor De Baets en Bertha Ryckenboer. Twee jaar later werden haar tweelingszussen Ariette en Mariette geboren. Ze groeide op tussen de Blinker en de Stinker, naast het kantoor van de douane. Tot haar twaalfde ging ze in Strobrugge naar het wijkschooltje. Daarna liep ze nog twee jaar school in Maldegem. Om te leren naaien, trok ze later ook nog naar een privéschool in Brugge.

De wereld gezien

Als jong meisje zag Georgette veel van de wereld. Zo bezocht ze onder meer Canada, Amerika en Griekenland. Op 26 mei 1954 trad ze op 33-jarige leeftijd in het huwelijksbootje met Roger De Pauw. Ze vestigden zich langs de Aardenburgkalseide. Hun liefde werd bekroond met een zoon, twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Van jongs af aan heeft Georgette het naaien in de vingers. Zo maakte ze al op negenjarige leeftijd kledij voor vrienden en familie. Anno 2022 heeft Georgette nog steeds een heel goed geheugen en weet ze ondanks haar 101 lentes nog boeiende verhalen te vertellen over de oorlogsjaren. Ook de dag dat Victor De Lille als eerste Maldegemnaar met een auto door het dorp reed, kan ze zich nog levendig voor de geest halen. “Het geheim om zo oud te worden? Proberen met iedereen overeenkomen, niet opvallen, alles op eigen tempo doen en positief zijn”, aldus Georgette De Baets. (MIWI)