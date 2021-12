Georges Schelstraete kon zijn inspiratie vorm geven: “Corona heeft positief kantje”

Hoewel de coronamaatregelen nog altijd voor beperkingen zorgen, kijkt beeldhouwer en ex-krak van de gemeente Georges Schelstraete, tegen een druk 2022 aan.

Georges Schelstraete is een internationaal bekend maker van bronzen beelden. Her en der sleepte hij al prijzen in de wacht. Zo kreeg hij in het voorbije jaar de opdracht om een levensgroot beeld te maken van de 80-jarige Will Tura. Zijn beeld is nu een echte blikvanger in het centrum van Veurne. Maar het was niet de eerste keer dat kunstenaar Georges een opdracht in de wacht sleepte voor een groot project. Bij dit alles is de 64-jarige gepensioneerde heel rustig en bescheiden gebleven. Met ons blikte hij graag eens terug op 2021 en liet even horen wat hij van plan is in 2022 .

“Ik geef toe dat 2021 voor mij als kunstenaar echt een bijzonder jaar was. Het bronzen beeld dat ik mocht maken voor de tachtigste verjaardag van zanger Will Tura heeft mij enorm veel naambekendheid bezorgd. Er zijn van dit beeld al duizenden foto’s genomen en die reizen de wereld rond. Telkens wanneer ik naar de kust ga, probeer ik even langs te gaan en bijna elke keer staan er mensen bij het beeld en vragen mij dan of ik als maker op de foto wil. Ik moet toegeven dat dit een absoluut hoogtepunt was in mijn carrière als kunstenaar. Naast het beeld van Will Tura was ook mijn deelname aan de kunstzomers in de Leiestreek en aan Arts Objects in Meulebeke een meevaller, hoewel de vervelende coronapandemie volop heerste.”

Corona

“Ik geef toe dat de tentoonstellingen van mijn werk eerder op een laag pitje stond. De bezoekersaantallen in de galerieën vielen echt tegen. Maar de coronaperiode had voor mij ook een positieve zijde. Van vandaag op morgen zat ik thuis vast. Ik kon hier niet weg en had heel weinig te maken met stoorzenders, want ook niemand anders mocht het huis uit. Voor mij als kunstenaar was dit een gezegende periode: om alle kunstkronkels in mijn hersenen eens vorm te geven. Ik heb dan ook bijzonder veel afgewerkt. Heel veel beelden waaraan ik in 2020 begonnen was heb ik rustig kunnen afmaken. Al dat nieuw werk wacht nu op een gelegenheid om er mee naar buiten te komen. Ik kan alleen maar besluiten dat ik in de coronaperiode bijzonder creatief was. Alleen jammer dat er zoveel zaken werden afgelast zoals ‘Buren bij kunstenaars’ maar ook onze jaarlijkse kunsttentoonstelling met de Oostrozebeekse kunstkring die ik nog altijd leidt. Er was ook één groot nadeel aan de coronaperiode: ik werk vaak naar levend model maar ik mocht niemand uitnodigen om bij mij in het atelier uren te poseren.”

Vraagteken

“Ik ben absoluut van plan om te blijven schilderen en tekenen zolang mijn gezondheid dit toelaat. Als ideeën ontstaan in mijn hoofd dan wil ik eraan beginnen. Voorlopig zijn er geen plannen om deel te nemen aan één of andere wedstrijd. Ik moet bekennen dat 2022 zich aankondigt als één groot vraagteken. Ik kijk er al naar uit dat de mensen elkaar weer op een normale manier kunnen zien en ontmoeten en vooral weer op reis kunnen gaan. Zo zou ik graag de familie van mijn schoonzoon in Argentinië bezoeken maar ik wil vooral veel mensen blij maken met mijn werk.”

Toch is er al één opdracht voor 2022. “De plaatselijk harmonie bestaat dan 200 jaar. De harmonie vroeg ons al om daaraan mee te werken met de kunstkring. Zo is er een jubileumconcert gepland met twaalf stukken rond historische gebeurtenissen. Wij zullen kunstwerken ontwikkelen rond die twaalf themastukken. Een mooie symbiose. Daar ben ik al intensief mee bezig want het is ook een moeilijke opdracht”, besloot een nog heel gedreven kunstenaar Georges Schelstraete. (JC)