Georges Pollentier: “Mijn laatste wandeling als voorzitter”

Op zondag 14 januari organiseert Natuurpunt Ruidenberg van 14.30 uur tot 16.30 uur zijn jaarlijkse nieuwjaarswandeling door natuurgebied De Swal. Plaats van afspraak is café De Klijteput aan de Bermolenweg in Koekelare.

“We bekijken tijdens deze wandeling enkele bijzondere bomen en planten in wintertooi”, vertelt voorzitter Georges Pollentier (82) enthousiast. “Daarna volgen we de Koekelarebergwandeling en vertel ik enkele geschiedkundige weetjes. Het wordt zondag mooi weer waardoor we boven op de berg ongetwijfeld zullen kunnen genieten van een mooi zicht op de West-Vlaamse heuvels. We wandelen daarna naar beneden met zicht op drie kerktorens en tot slot bezoeken we café de Klijteput met zijn authentieke boltra. Daar krijgen we uitgebreid de kans om bij een deugddoend drankje na te praten over al het moois dat we tijdens de wandeling te zien kregen.”

Passie voor natuur

Voor Georges Pollentier wordt het zijn laatste nieuwjaarswandeling als voorzitter van Natuurpunt Ruidenberg. Tijdens een officieel afscheidsmoment op zondag 26 mei geeft hij de fakkel door aan Hans Verplancke. “Het is niet de laatste nieuwjaarswandeling waar ik zal aan deelnemen, maar wel mijn laatste als voorzitter”, benadrukt de kwieke tachtiger. “Ik zal nog maandelijks de natuurwandelingen gidsen en ik blijf actief binnen de vereniging. Mijn liefde voor de natuur heb ik zestig jaar geleden opgedaan in Congo, waar ik vier jaar leraar was aan de normaalschool in Luma. Momenteel geven er daar nog steeds mensen les die ik in die tijd opgeleid heb. Toen ik terugkeerde naar België, heb ik de afdeling Ruidenberg van Natuurpunt opgericht. Dat is ondertussen al meer dan vijftig jaar geleden.” Als leraar wetenschappen in het Sint-Martinusinstituut heeft Georges Pollentier zijn passie voor de natuur ongetwijfeld ook doorgegeven aan heel wat tieners. Misschien zullen enkelen onder hen zondag aanwezig zijn op de nieuwjaarswandeling. (PDC)

Inschrijven voor de nieuwjaarswandeling kan via de website van Natuurpunt.