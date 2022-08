Georges-Louis Bouchez op werkbezoek bij Addax in Deerlijk

Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez werd het een Zuid West-Vlaamse namiddag. Een werkbezoek bij Addax in Deerlijk en tegen 16 uur op de afspraak bij Kurt Vanryckeghem op Waregem Koerse.

Met de nodige vertraging kwam Bouchez, vergezeld van een grote groep persmensen en medewerkers, aan bij Addax. Het assemblagebedrijf ligt op een boogscheut van de E17. Matthieu Marisse, regioverantwoordelijke van Voka verwelkomde

Jean-Charles Carrette, CEO van het bedrijf, schetste het ontstaan en de snelle groei. “Wij assembleren kleine elektrische bestelwagens en richten ons op de omringende landen en dat zijn er thans vijftien.”

In het bedrijf worden thans twee wagens per dag afgewerkt. “Wij hebben naast ons bedrijf een gebouw gehuurd en willen er tegen november een tweede productielijn installeren. De productie willen wij tegen 2025 op 4.000 per jaar brengen.”

De MR-voorzitter had ruime interesse naar het ecologische en naar de service die men vanuit Addax overal in Europa wil bieden. “Importeurs en gekwalificeerde verdelers met prima techniekers zijn de fundamenten.”

Bouchez nam plaats in een wagen en voerde met Jean-Charles Carrette een testrit uit. “Ideale wagen die zeker ook als nutsvoertuig kan gebruikt worden”, liet hij zich na de rit ontvallen. (MVD)