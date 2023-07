Georges-Louis Bouchez laat zich rondleiden op ‘Tien Om Te Zien’

Maandagavond staan de opnames voor de eerste aflevering van ‘Tien Om Te Zien’ op het programma. Burgemeester Jean-Marie Dedecker en Davy Parmentier, creatief directeur bij VTM, lieten hem een kijkje achter de schermen nemen.

Op maandag en dinsdag vinden de eerste opnames plaats van ‘Tien Om Te Zien’, waarbij ze voet aan wal zetten in Westende. Er dook al heel wat volk op tijdens de repetities, want onder meer publiekslievelingen Camille en Pommelien treden op. Vlak voor de effectieve opnames dook backstage ook senator Georges-Louis Bouchez op, in het gezelschap van burgemeester Jean-Marie Dedecker, en Davy Parmentier, creatief directeur bij VTM.

Het drietal ziet duizenden mensen opduiken op de dijk van Westende. © BVB

Parmentier kent Bouchez van tijdens de opnames van ‘Special Forces: Wie Durft Wint’, waar die laatste al vrij snel moest afhaken. “Iedereen is welkom”, glimlacht Davy Parmentier. “Hij had interesse om te komen, vandaar… Vorig jaar was Zuhal Demir te gast. Of hij special guest is op het podium? Nee, maar wel geen slecht idee. Het zou wat geven.” (grijnst)

Begin augustus staan er nog drie opnamedagen gepland van ‘Tien Om Te Zien’.